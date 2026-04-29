Roma, 28 apr. (askanews) – Dal 13 al 19 maggio, tornano i Made in Italy Days di Amazon. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con Agenzia ICE, che porta le eccellenze italiane in vetrina nei negozi online Amazon di tutto il mondo. Un’occasione di visibilità internazionale per piccole e medie imprese italiane, che si inserisce nel calendario della Giornata Nazionale del Made in Italy (GNMII).Tra le attività legate a questa giornata, e riconosciute dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, c’è l’evento “Sostenere il Made in Italy nel mondo: PMI, e-commerce e politiche per l’export”, organizzato da Netcomm, con il supporto di Amazon, e promosso dal Presidente della Xa Commissione Attività Produttive Alberto Luigi Gusmeroli, andato in scena a Roma presso la Sala Salvadori della Camera dei Deputati.”Fler è un brand italiano, che è nato con l’intento di rendere la depilazione all’acqua del corpo un’esperienza premium di benessere.

Amazon è nato fin dall’inizio per voler essere un brand internazionale con quella spinta, per cui il digitale è sicuramente stato il nostro primo passo e quello che ci ha portato ad essere sempre più spinti verso l’internazionalizzazione” ha dichiarato Allegra Violante, CEO & Co-Founder di Fler World”Amazon ha questa risorsa, questa opportunità, però purtroppo c’è il limite del fatturato di 10.000 euro che lo si raggiunge davvero in pochissimo tempo.

Le aziende devono necessariamente avvalersi successivamente di una risorsa interna, o comunque di un partner esterno per gli adempimenti e le dichiarazioni IVA” ha aggiunto Tommaso Iozzino, Titolare di ZIG – Zenone IozzinoLa vetrina del Made in Italy di Amazon, è al fianco di oltre 5.500 aziende del territorio italiano e mette a disposizione più di 3 milioni di prodotti, disponibili in 11 diversi Paesi (Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Belgio, Svezia, Polonia e Paesi Bassi).

In questo scenario, l’e-commerce si conferma strumento strategico per ampliare la presenza internazionale delle imprese, a condizione che lo sviluppo venga supportato dal contesto normativo e burocratico.”Noi facciamo parte del settore delle piccole e medie imprese, dove esportare era veramente difficile per i costi. Amazon e tutte le piattaforme hanno democratizzato questa possibilità. Quindi, con investimenti relativi, ci ha dato l’opportunità di andare oggi su 32 mercati di destinazione finale e di 12 piattaforme Amazon” ha dichiarato in merito Filippo Ciocca, Titolare di Ciocca.”Noi siamo fortemente orientati all’export. Circa il 35% del nostro fatturato deriva dalla vendita su mercati internazionali come l’America e i principali paesi dell’Unione Europea. Negli anni, però, ho assistito a un incremento della frammentazione della complessità normativa, che se da un lato rappresenta un costo per un’azienda, quindi una riduzione di margine di profitto, soprattutto per le piccole imprese come le mie, rappresenta una vera e propria barriera all’entrata del mercato unico europeo e una grande perdita di una grossa opportunità rappresentata dal digitale” ha aggiunto Maria Antonietta Orlando, Founder di Remo SartoriAl tavolo hanno preso parte esponenti istituzionali e parlamentari di diversi schieramenti, tra cui Alessandro Giglio Vigna (Presidente XIV Commissione Politiche UE), la Senatrice Raffaella Paita (Capogruppo in Commissione 5a Programmazione economica, bilancio) e Luca Squeri (Segretario X Commissione Attività produttive, commercio e turismo), insieme a rappresentanti delle istituzioni come Paolo Quercia (Dirigente del Centro Studi e Analisi del Dipartimento Politiche per le imprese del MIMIT) e Luca Di Persio (Direttore Centrale Marketing, Innovazione, Transizione Digitale e Servizi alle Imprese di ICE Agenzia), a conferma di un interesse trasversale sul tema della competitività del sistema produttivo italiano.