Ruolo dei comuni nella gestione delle concessioni demaniali

I comuni non possono essere semplici osservatori: Anci lavora per un bando tipo condiviso e per un equilibrio tra sviluppo balneare e tutela del territorio

Nell’ambito del confronto nazionale sulle spiagge e le concessioni, è emersa una posizione chiara: I comuni non possono limitarsi a un ruolo passivo. Dal palco della riunione di Federbalneari Italia è arrivato l’intervento del vicepresidente Anci, Daniele Silvetti, che ha sottolineato come le amministrazioni locali siano chiamate a gestire quotidianamente i servizi e le attività che operano lungo le coste.

In questo contesto il dialogo tra istituzioni e territori diventa centrale per evitare decisioni calate dall’alto che non tengano conto delle specificità locali.

Silvetti ha portato il saluto del presidente Gaetano Manfredi e dei sindaci delle città costiere, ribadendo che la questione delle concessioni demaniali è ormai parte integrante dell’agenda politica di Anci.

L’obiettivo dichiarato è costruire soluzioni condivise che mettano al centro sia la qualità del servizio per le comunità locali sia la sostenibilità economica degli operatori balneari, evitando incertezze normative che possano minare gli investimenti e la cura del litorale.

Il ruolo operativo dei Comuni nella gestione costiera

La proposta di Anci punta a valorizzare il ruolo amministrativo dei sindaci come soggetti che conoscono gli impatti sul territorio e possono offrire risposte concrete.

Attraverso la costituzione della Commissione Politiche del Mare, Porti e Demanio Marittimo, l’associazione intende creare uno spazio di coordinamento per definire posizioni unitarie tra i territori. Questo approccio mira a rendere più omogenee le istanze locali, favorendo procedure che rispettino le peculiarità delle diverse coste italiane e che permettano di coniugare esigenze turistiche e tutela ambientale.

La Commissione come luogo di sintesi

La nuova Commissione Politiche del Mare è pensata come un luogo tecnico e politico dove i Comuni possano condividere pratiche amministrative, dati e proposte operative. L’intento è quello di trasformare esperienze locali in linee guida comuni, utili anche per interloquire con il livello nazionale. In questo modo la rappresentanza territoriale non resta isolata, ma diventa parte attiva nella definizione delle norme che regolano le concessioni e gli usi della fascia costiera.

Confronto tecnico con il Ministero e il bando tipo

Sul piano operativo, Anci ha avviato un confronto serrato con l’Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lavorare su un bando tipo che possa essere adottato come riferimento. Un gruppo di esperti dei Comuni sta quindi mettendo a disposizione competenze tecniche per tradurre esigenze locali in clausole chiare e applicabili. L’obiettivo del bando tipo è ridurre la discrezionalità, aumentare la trasparenza delle procedure e offrire certezze agli operatori economici che investono nel comparto balneare.

Obiettivi pratici del bando tipo

Il bando tipo mira a garantire stabilità contrattuale e chiarezza nella selezione degli operatori, prevedendo criteri che tengano conto della qualità dei servizi, della manutenzione del litorale e della compatibilità ambientale. Attraverso clausole standardizzate si vuole evitare disagio competitivo tra territori e favorire invece una concorrenza basata su standard elevati di gestione e sostenibilità. Questo strumento tecnico serve inoltre a facilitare il lavoro delle stazioni appaltanti e degli enti locali.

Equilibrio tra sviluppo economico e tutela ambientale

Un punto ricorrente nell’intervento di Silvetti è la necessità di non separare lo sviluppo turistico dalla protezione del territorio. La proposta è costruire un quadro normativo che dia certezze agli operatori e al tempo stesso preservi la qualità dei litorali. Attraverso il rispetto della pianificazione urbanistica della fascia costiera si cerca un equilibrio tra le procedure di evidenza pubblica e la dimensione turistica locale, evitando soluzioni standard che non considerino fragilità ambientali o assetti urbanistici diversi da luogo a luogo.

In conclusione, Anci ribadisce l’impegno a proseguire il dialogo con il sistema associativo e le altre istituzioni per giungere a soluzioni condivise: regole più chiare, un bando tipo efficace e una pianificazione rispettosa del territorio. Solo attraverso collaborazione e competenze tecniche integrate sarà possibile valorizzare le imprese balneari e proteggere l’identità e la qualità dei nostri litorali, rendendo i Comuni protagonisti di scelte sostenibili e durature.