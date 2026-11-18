Sigfrido Ranucci ha annunciato la sospensione dalla Rai per 10 giorni, che scatterà dal 23 novembre. Il giornalista ha scelto i social per comunicarlo ai suoi seguaci, prima che la notizia arrivasse dai giornali, e ha spiegato che il provvedimento disciplinare era stato adottato il 5 ottobre scorso.

Il messaggio sui social e le puntate saltate

Nel suo post Ranucci scrive che sarà sospeso dal lavoro e che non condurrà due puntate di Spotlight. Invita il pubblico a sostenere la squadra con la stessa fedeltà. Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 22 novembre alle ore 22.30 su canale 48 e su RaiPlay.

Le contestazioni disciplinari della Rai

Alla base della decisione ci sarebbero alcune contestazioni disciplinari: il contenuto di alcune mail aziendali inoltrate a Valter Lavitola, una cinquantina di ingressi di Laura Cianfoni in Rai e la presunta denigrazione di alcuni colleghi.

La sanzione comporterà anche lo stop dello stipendio per lo stesso periodo.

Lo scorso settembre Ranucci ha ricevuto una contestazione via pec, firmata dall’ufficio del personale dell’azienda. Tra i punti contestati figura l’aver definito “mediocri” i successori scelti per la conduzione di Report, oltre all’ingresso di una sua collaboratrice nella sede di via Teulada.