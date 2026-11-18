Ennesimo incidente sul lavoro in Italia: un operaio di 53 anni è morto a seguito del crollo di un solaio a Treviso. L'uomo stava effettuando dei lavori di ristrutturazione.

Ennesimo incidente sul lavoro in Italia: un operaio di 53 anni è morto a seguito del crollo di un solaio a Treviso. L’uomo stava effettuando dei lavori di ristrutturazione nell’immobile. I dettagli di questa ennesima tragedia.

Incidente sul lavoro in Italia: operaio muore schiacciato da un solaio

Nella mattinata di oggi, mercoledì 18 novembre 2026, si è verificato l’ennesimo incidente mortale sul lavoro.

Siamo a Treviso dove un operaio di 53 anni è morto in seguito al crollo di un solaio. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava effettuando dei lavori di ristrutturazione quando il solaio è improvvisamente crollato travolgendolo. Sul luogo dell’incidente sono giunti subito i soccorsi del Suem 118, ma per il 53enne non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco, i Carabinieri e il personale dello Spisal. Si indaga per capire che cosa sia accaduto, il motivo per il quale il solaio sia improvvisamente crollato.

Incidente sul lavoro a Treviso, morto operaio di 53 anni: indagini in corso

Come abbiamo appena visto, questa mattina, mercoledì 18 novembre 2026, si è verificato l’ennesimo incidente mortale sul lavoro.

La vittima, un operaio di 53 anni, è morto in seguito al crollo improvviso di un solaio all’interno dell’immobile nel quale stava effettuando dei lavori di ristrutturazione a Treviso. Nonostante l’intervento dei soccorsi del Suem 118, per il 53enne non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco, i Carabinieri e il personale dello Spisal. Sono infatti in corso tutti gli accertamenti del caso al fine di stabilire l’esatta dinamica di questo ennesimo incidente sul lavoro che ha provocato un altra morte. Questa ennesima tragedia riaccende quindi l’attenzione sulla sicurezza degli operaio nei luoghi di lavoro, principalmente nei cantieri. Sono infatti tantissimi gli incidenti mortali registrati solamente in questo 2026.