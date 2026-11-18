Il Festival internazionale della cinematografia sociale Tulipani di Seta Nera apre il percorso verso il ventennale con un nuovo premio speciale dedicato al Made in Italy.

La novità è stata presentata insieme ai regolamenti della ventesima edizione nella Sala degli Arazzi di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Da oggi i regolamenti sono disponibili sul sito www.tulipanidisetanera.it. Il premio nasce per valorizzare le opere capaci di raccontare le eccellenze produttive e il patrimonio culturale italiano, mettendo in luce il rapporto tra creatività, competenze, innovazione e tradizione. Un riconoscimento che amplia lo sguardo sociale della manifestazione e si inserisce nel percorso di candidatura del Festival tra le iniziative della Giornata nazionale del Made in Italy.

All’incontro sono intervenuti Federico Eichberg, capo di Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e Massimo Osanna, capo del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della Cultura. Insieme al presidente del Festival Diego Righini, hanno partecipato i direttori artistici delle quattro sezioni: Paola Tassone per i cortometraggi, Gabriele Brocani per i socialclip, Christian Carmosino Mereu per i documentari e Andrea Borgnino per i podcast.

“Il nuovo premio dedicato al Made in Italy e la collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono motivo di grande soddisfazione e aprono nuove prospettive per il Festival – dichiara Diego Righini, presidente di Tulipani di Seta Nera –. Raccontare le eccellenze del nostro Paese significa valorizzare le persone, le competenze e le comunità che le rendono possibili, in sintonia con la nostra missione. In diciannove anni siamo cresciuti grazie alla fiducia degli autori, alla partecipazione del pubblico e a quanti hanno creduto nella capacità delle storie di generare consapevolezza e cambiamento. Ci avviciniamo alla ventesima edizione con gioia e gratitudine, convinti che questo anniversario sia soprattutto un punto di partenza per rinnovare il nostro impegno. L’augurio è che il ventennale accompagni una ripresa del cinema e dell’intero settore audiovisivo, con opportunità concrete per chi lavora nella cultura. Credere nel cinema significa credere nella capacità di un Paese di riconoscersi, dialogare e immaginare il proprio domani”. Dare spazio alle storie meno visibili, riconoscere il valore delle differenze, portare sullo schermo la fragilità e la forza delle persone. È attorno a questa vocazione che Tulipani di Seta Nera ha costruito negli anni un luogo di incontro tra cinema e impegno civile. Attraverso lo sguardo di autori italiani e internazionali, il Festival affronta i cambiamenti della società, dall’inclusione ai diritti, dal disagio giovanile alla sostenibilità, offrendo visibilità a nuovi talenti e voci indipendenti.

Ad accompagnare questo percorso sono dodici partner: ANMIL – Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ENS – Ente Nazionale Sordi, Fondazione UniVerde, ANCoS – Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive del sistema Confartigianato, Movimento per la Giustizia – Art. 3, UNICEF Italia, Cooperativa Sofia, Federmanager, Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Comitato Italiano Paralimpico e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Alle missioni e alle finalità sociali dei partner si ispireranno i registi nella realizzazione delle opere in concorso.

Presieduto da Diego Righini e ideato da Paola Tassone, il Festival è promosso dall’associazione di promozione sociale Università Cerca Lavoro, presieduta da Ilaria Battistelli, con la collaborazione della Rai.

La ventesima edizione si svolgerà dal 6 al 9 maggio 2027 al Cinema The Space Moderno di Roma, con un programma che affiancherà alla celebrazione del percorso compiuto nuove occasioni di scoperta e partecipazione. Un ringraziamento va a tutte le istituzioni e i partner che hanno sostenuto la manifestazione nelle passate edizioni e a quelli che l’affiancheranno nel ventennale, contribuendo a un progetto condiviso che unisce cinema, cultura e impegno sociale.