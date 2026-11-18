Milano, 18 nov. (askanews) – Sa parlare con il linguaggio della musica e del cinema, Margherita Vicario dopo l’esordio alla regia con il film “Gloria! torna a usare le note e presenta il nuovo album “Un Tripudio di Pelle e di Baci” che segna una svolta più intima. Di fronte a un mondo sempre più violento, sceglie di parlare di sé.”Tutta questa ricerca di quest’ultimo disco è molto più rivolta verso me stessa, chi sono io e come vivo in questo mondo.

Poi tutto un pochino si risolve nel brano “Sempre meno sempre meglio” dove c’è questo scontro tra la vita privata e poi invece le grandi piazze dove scendiamo tutti per qualcosa di più grande di noi ma che riguarda tutti. Ognuno di noi ha la propria storia personale e quindi il disco racconta la mia storia personale un po’ teatralizzata ma che poi converge in una società che è sempre di quella facciamo parte e quindi questa è stata un po’ la mia evoluzione”.Intrecciando musica, scrittura e teatralità, Margherita Vicario ha costruito un racconto attento alla società e al mondo che la circonda, riuscendo dove tante donne ancora faticano a sfondare: la musica e il cinema.”Con la colonna sonora del film Gloria che ho firmato insieme al mio produttore d’Ade ho comunque vinto il David Donatello come compositore ed era la seconda volta in 50 anni che lo vinceva una donna.

Ti posso parlare di questo problema, però io sono una delle soluzioni del problema. Ma non lo dico con spocchia, lo dico perché effettivamente faccio parte di questo cambiamento. Ecco, ancora oggi che io partecipo a un panel per la valorizzazione del talento femminile, ecco, io ci vado, ma un po’ a tristezza me lo fa.

Perché a me che ancora esista un panel per la valorizzazione del talento femminile mi fa sentire un pochino parte di una minoranza e quindi sotto sotto la frustrazione che quella che dato vita al mio primo film, questa frustrazione del ruolo, di questa cosa eccezionale delle donne nella musica, come dire, ancora la sento. Però è anche vero che io sto realizzando tutto quello che voglio e quindi sono parte dell’antidoto a tutto questo problema”.”Un Tripudio di Pelle e di Baci” troverà la sua naturale espressione dal vivo a febbraio 2027 con due appuntamenti speciali nei teatri a Roma e Milano.