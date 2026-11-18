Atene, 18 nov. (askanews) – Migliaia di persone sono scese in piazza ad Atene, in Grecia, per commemorare il 53° anniversario della rivolta studentesca contro il regime militare. L’evento si tiene ogni anno per ricordare un momento chiave del ritorno del Paese alla democrazia. “Colleghiamo le lotte odierne nel nostro Paese alle lotte di tutti i lavoratori e i giovani europei, in Francia, Spagna e Italia”, afferma il manifestante Manolis Saris.

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