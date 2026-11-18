Chiara Ferragni torna sul Pandoro Gate e sul video con la tuta grigia, raccontando chi ebbe l'idea di quella risposta pubblica.

Chiara Ferragni ha deciso di raccontare il periodo più difficile della sua carriera, a pochi mesi dal proscioglimento disposto dal Tribunale di Milano per l’accusa di truffa aggravata. Nel suo racconto ritorna il Pandoro Gate, la vicenda esplosa alla fine del 2023, e il celebre video in tuta grigia con cui annunciò una donazione di un milione di euro all’ospedale Regina Margherita.

Nell’intervista rilasciata a Vanity Fair, l’imprenditrice precisa che l’idea di quella clip non nacque da lei. Fu una collaboratrice di Fedez a suggerirle una risposta forte alle critiche che crescevano sui social, per dimostrare la propria buona fede. La decisione fu presa insieme a Fedez, alla collaboratrice e a un consulente di gestione delle crisi.

Chi ha scelto il video in tuta grigia

Secondo quanto raccontato da Chiara Ferragni, il messaggio venne costruito in pochi giorni, mentre i commenti online diventavano sempre più duri. Lei stessa ricorda di aver passato il weekend a leggere le critiche, fino a sentirsi descritta come una truffatrice di bambini malati.

Fabio Maria Damato, che all’epoca collaborava con l’imprenditrice, ha dichiarato a Selvaggia Lucarelli di non aver condiviso quella scelta.

Ha visto il video in chat pochi secondi prima della pubblicazione e non lo riteneva una risposta adeguata. Aggiunge che, dopo l’esplosione del caso, lui e Ferragni avevano valutato un’intervista, senza però arrivare a una decisione finale.

Il significato di “pensati libera”

Qualche mese prima, la Ferragni aveva indossato al Festival di Sanremo un abito Dior con una stola color panna e la scritta “pensati libera”. La frase, scelta insieme alla stilista Maria Grazia Chiuri tra le opere degli artisti Claire Fontaine, voleva essere un augurio personale.

Ferragni spiega di non sentirsi libera in quel periodo, pur essendo una delle donne più note del Paese. Il Festival, tuttavia, fu segnato dalle liti con Fedez al Teatro Ariston, poi dal Pandoro Gate e dalla separazione.