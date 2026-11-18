Un esperto forense ha riesaminato i verbali e le fotografie dell’autopsia di Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per traffico sessuale morto nel 2019 mentre era in attesa di processo. Secondo la sua lettura, la morte non sarebbe compatibile con un suicidio per impiccagione, ma con un omicidio per strangolamento. Le conclusioni sono state presentate a Londra il 16 novembre e non sono state sottoposte a revisione tra pari.

Le lesioni al collo e le altre ferite

Michael Freeman, direttore della rivista Journal of Forensic and Legal Medicine, sostiene che le foto mostrino più di un segno da legatura, con posizione e direzione poco compatibili con un’impiccagione tradizionale. Secondo lui, alcune tracce sopra la linea del laccio potrebbero essere segni di unghie, indizio che la vittima avrebbe tentato di allentare una corda stretta attorno al collo.

Freeman indica anche un’emorragia profonda nel muscolo della spalla sinistra, un’escoriazione alla base del collo e ferite al viso, che a suo giudizio indicherebbero un’aggressione prima della morte.

Nella ricostruzione proposta, Epstein sarebbe stato strangolato alle spalle con un laccio di tessuto sottile, poi sospeso al letto a castello della cella con lo stesso materiale.

Freeman non ha esaminato il corpo: la sua analisi si basa sulla documentazione fornita dal fratello Mark, che da tempo sostiene che Epstein sia stato ucciso. Lo studio non ha indicato responsabili.

La posizione del medico legale di New York

Epstein fu trovato morto il 10 nel Metropolitan Correctional Center di Manhattan. L’autopsia, eseguita il giorno successivo dalla dottoressa Kristin Roman, attribuì la morte a impiccagione e la classificò come suicidio. I referti parlavano di fratture alla cartilagine tiroidea e all’osso ioide, oltre a emorragie. Gli investigatori non rilevarono segni di difesa tipici di una colluttazione.

L’ufficio del medico legale di New York ha ribadito la propria valutazione. La dottoressa Barbara Sampson, all’epoca responsabile del servizio, ha dichiarato: “Sostengo fermamente la nostra determinazione sulla causa e sulla modalità della morte del signor Epstein”. Un rapporto del Dipartimento di Giustizia del 2023 ha documentato gravi carenze nel carcere, tra personale, telecamere di sicurezza e controlli sui detenuti, ma ha confermato la conclusione del suicidio.

Lacune nelle indagini e limiti dell’analisi

Secondo Freeman, gli investigatori non dispongono di fotografie di Epstein appeso nella cella né di immagini della posizione del corpo sulla scena. Il medico legale non ha potuto ispezionare la cella e, a giudizio dell’esperto, sarebbero dovuti essere raccolti e analizzati campioni sotto le unghie per un eventuale profilo del DNA.

Il giudizio di altri patologi forensi che hanno visto alcune delle foto è più cauto: alcuni hanno definito insolito il segno al collo, ma non hanno concluso che si tratti di omicidio. Freeman non è un patologo forense certificato, pur avendo dottorati in epidemiologia e medicina legale. Il suo lavoro non è stato pubblicato da una rivista accademica, che ha rifiutato il testo, e l’esperto intende ripresentarlo. La nuova analisi non smentisce quindi il verdetto ufficiale, ma riapre il dibattito sulle ferite e sulle indagini.