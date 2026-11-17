L’Iran starebbe lavorando a piani per colpire esponenti dell’amministrazione Trump a Washington, ricorrendo a una bomba sporca oppure a un’arma chimica. La notizia arriva dalla Cnn, che cita sette funzionari dell’intelligence statunitense.

Opzioni in fase di preparazione

Secondo le fonti interpellate dalla Cnn, Teheran sta cercando di procurarsi diverse alternative operative.

Al momento, però, non emergono indicazioni di un attacco in tempi brevi. I piani intercettati dagli Stati Uniti risultano molto dettagliati e indicano luoghi e obiettivi specifici nella capitale americana.

La risposta della Casa Bianca

La portavoce della casa bianca, Lauren Bis, ha commentato le indiscrezioni con la Cnn. “Monitoriamo tutte le potenziali minacce, ma al momento non ci sono minacce credibili”, ha dichiarato.