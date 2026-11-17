Secondo quanto riferito dalla Cnn, i servizi segreti americani avrebbero intercettato piani iraniani per colpire esponenti dell’amministrazione Trump a Washington, ricorrendo a una bomba sporca oppure a un’arma chimica. Le fonti, sette funzionari dell’intelligence, riferiscono che Teheran sta ancora valutando diverse opzioni e che, per ora, non ci sono indicazioni di un attacco imminente.

Le informazioni dell’intelligence americana

Gli analisti statunitensi leggono questi elementi come un segnale di escalation da parte di Teheran. L’Iran si trova sotto forte pressione per i continui attacchi militari americani e per un blocco economico che, secondo alcuni alti funzionari, sta devastando il Paese. I piani individuati sono molto dettagliati e indicano luoghi e obiettivi precisi.

Nessuna prova, però, dimostra che Teheran abbia deciso di agire sul territorio americano, e una fonte ha dubbi sul fatto che l’Iran disponga del personale necessario.

La risposta della Casa Bianca

La portavoce Lauren Bis ha dichiarato che l’amministrazione monitora tutte le potenziali minacce, ma che al momento non risultano minacce credibili.

Nello stesso giorno, la portaerei Uss Theodore Roosevelt è arrivata in Medio Oriente, dove si unirà alle portaerei George Washington e George H.W. Bush già presenti. Il Comando Centrale Usa ha spiegato che il dispiegamento era previsto da tempo, mentre i media americani lo collegano a una possibile ripresa delle operazioni contro l’Iran su vasta scala.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, parlando a Gerusalemme accanto al primo ministro ceco Andrej Babis, ha affermato che i programmi missilistici e nucleari iraniani minacciano anche l’Europa, definita obiettivo di Teheran.