La condanna di Gérard Depardieu per aggressione sessuale è diventata definitiva. Il celebre attore francese ha infatti ritirato il ricorso presentato contro la sentenza del tribunale di Parigi, che nel maggio dello scorso anno lo aveva riconosciuto colpevole delle molestie e delle aggressioni ai danni di due donne che avevano lavorato con lui sul set di un film.

La decisione è arrivata lunedì 16 novembre 2026, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto iniziare il processo d’appello.

Depardieu era stato condannato a 18 mesi di carcere con sospensione della pena e all’iscrizione nel registro francese degli autori di reati sessuali. Con il ritiro del ricorso, la sentenza di primo grado non potrà più essere impugnata attraverso quel procedimento e diventa quindi definitiva.

Nel comunicato diffuso per spiegare la sua scelta, l’attore ha dichiarato di accettare la decisione dei giudici, senza però ammettere esplicitamente di aver commesso le aggressioni per cui era stato condannato. Ha inoltre descritto i propri comportamenti sul set come “provocazioni e umorismo volgare“, sostenendo di non aver pensato che potessero avere conseguenze.

Gerard Depardieu: le accuse delle due donne sul set di Les Volets verts

La vicenda riguarda due donne che avevano lavorato con Depardieu durante le riprese del film Les Volets verts. Entrambe avevano scelto di rimanere anonime, ma avevano raccontato agli investigatori episodi avvenuti nel settembre del 2021.

Secondo le loro denunce, l’attore le avrebbe afferrate con violenza e toccate in modo inappropriato. Le donne avevano inoltre riferito di aver ricevuto commenti di natura sessuale sul proprio conto mentre si trovavano sul set.

I comportamenti contestati erano stati qualificati dal tribunale come aggressioni sessuali secondo il codice penale francese. Al termine del processo, nel maggio 2025, Depardieu era stato condannato a 18 mesi di reclusione con sospensione della pena. Tra le conseguenze della sentenza anche l’iscrizione nel registro degli autori di reati sessuali, uno strumento utilizzato in Francia per contribuire alla prevenzione delle violenze e facilitare l’identificazione delle persone condannate per questo tipo di reati.

Il processo d’appello avrebbe dovuto permettere di riesaminare la condanna, ma il ritiro del ricorso ha fatto venir meno questa possibilità. La decisione dell’attore chiude quindi il procedimento relativo alle accuse delle due donne.

Il caso Charlotte Arnould e la nuova accusa di stupro

La vicenda giudiziaria di Gérard Depardieu non si esaurisce però con questa condanna. L’attore è infatti coinvolto anche in un procedimento separato, nel quale è accusato di stupro dall’attrice e ballerina Charlotte Arnould.

La donna aveva denunciato Depardieu nel 2018, dando origine a un’altra vicenda giudiziaria che ha avuto un lungo percorso. Si tratta di accuse distinte da quelle per cui l’attore è stato condannato nel processo relativo al film Les Volets verts.

Il ritiro del ricorso riguarda infatti soltanto la sentenza per le aggressioni sessuali ai danni delle due lavoratrici del set. L’altro procedimento, relativo alla denuncia di Charlotte Arnould, resta separato e segue un iter giudiziario autonomo.

La decisione di Depardieu arriva dunque in un momento importante per la sua posizione giudiziaria: da una parte, la condanna per le aggressioni sessuali è ormai definitiva; dall’altra, resta aperta la vicenda legata alla denuncia per stupro presentata dall’attrice francese.