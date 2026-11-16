Incidente a Taviano, morta anche Maria Immacolata Dimo, 35 anni. Era rimasta gravemente ferita nello scontro in cui avevano perso la vita i genitori.

È salito a tre il numero delle vittime del grave incidente stradale avvenuto lunedì 11 novembre lungo la strada provinciale 330, che collega Taviano alla marina di Mancaversa, in provincia di Lecce. Nel pomeriggio di oggi è arrivata la notizia della morte di Maria Immacolata Dimo, 35 anni, figlia dei due coniugi che avevano perso la vita sul colpo nello scontro tra due automobili.

La donna era stata ricoverata in condizioni disperate all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici avevano tentato di salvarle la vita.

La tragedia ha colpito un’intera famiglia. I genitori della 35enne, Giorgio Dimo, 67 anni, e Celtrude Manzo, 70 anni, erano morti immediatamente dopo il violento impatto. Proprio nel pomeriggio di oggi erano stati fissati i funerali della coppia, dopo gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria.

Alla notizia della loro scomparsa si è aggiunta quella della figlia, che non è riuscita a superare le gravi ferite riportate nell’incidente.

Lo scontro tra una Fiat Punto e una Bmw sulla provinciale 330

L’incidente si era verificato nel pomeriggio di lunedì 11 novembre, giorno di San Martino, lungo la strada che collega Taviano alla marina di Mancaversa.

Per cause ancora da chiarire, una Fiat Punto e una Bmw Serie 3 si erano scontrate frontalmente. L’impatto era stato particolarmente violento e aveva provocato conseguenze gravissime per le persone a bordo delle due vetture.

La Bmw si era ribaltata sull’asfalto, mentre alcuni degli occupanti erano rimasti intrappolati all’interno degli abitacoli. La scena che si era presentata ai soccorritori era molto difficile: le automobili avevano riportato danni ingenti e per due persone non c’era stato nulla da fare.

Giorgio Dimo e Celtrude Manzo erano morti sul posto. La figlia Maria Immacolata, invece, era stata soccorsa e trasferita d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni erano apparse subito estremamente gravi e i medici del Vito Fazzi avevano disposto il ricovero per tentare di salvarla.

Terribile incidente stradale: tre vittime e altri feriti

Sul luogo dello schianto erano intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli e diverse ambulanze. I pompieri avevano lavorato per liberare le persone rimaste bloccate nelle vetture, mentre il personale sanitario si era occupato di prestare le prime cure ai feriti.

In totale, tre persone erano state trasferite in ospedale con codice rosso. Tra loro c’era anche la figlia della coppia, che presentava le condizioni più preoccupanti. Gli altri due feriti, secondo le informazioni disponibili, non avrebbero riportato lesioni altrettanto gravi.

Per Maria Immacolata Dimo, purtroppo, il ricovero non è stato sufficiente. La notizia della sua morte è arrivata cinque giorni dopo l’incidente e ha portato a tre il bilancio delle vittime dello schianto. Una tragedia che ha distrutto un’intera famiglia e lasciato una profonda ferita nella comunità locale.