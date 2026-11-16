Paura a Roma, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento nel quartiere Monte Mario. Le fiamme hanno avvolto un’abitazione al sesto piano di un palazzo, provocando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale.

Appartamento in fiamme al sesto piano a Monte Mario

Momenti di paura nella tarda mattinata di lunedì 16 novembre a Monte Mario, a Roma, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato all’ultimo piano di un edificio di sei piani. L’allarme è scattato intorno alle 13, quando alcuni residenti hanno notato una densa colonna di fumo fuoriuscire dalle finestre e dal balcone dell’abitazione.

Diverse le segnalazioni arrivate ai soccorsi, mentre le immagini del rogo hanno iniziato a circolare anche sui social.

Fiamme dal sesto piano del palazzo: rogo in appartamento, è allarme

Sul luogo dell’incendio sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, impegnate nelle operazioni per domare le fiamme e verificare le condizioni dell’appartamento.

Presenti anche gli operatori del 118, pronti a prestare assistenza in caso di necessità. Al lavoro nell’area anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, appartenenti al XIV gruppo Monte Mario, che stanno gestendo la circolazione stradale e contribuendo alla messa in sicurezza della zona.

Al momento non sono disponibili informazioni certe sull’eventuale presenza di persone all’interno dell’abitazione, né risultano conferme su feriti o intossicati. Restano inoltre da accertare le cause dell’incendio e l’entità dei danni provocati dalle fiamme.