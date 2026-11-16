Sam Altman, a capo di OpenAI, definisce Jensen Huang un eroe e riconosce il ruolo decisivo avuto nell'intelligenza artificiale.

Durante un evento organizzato da Semafor, Sam Altman, amministratore di OpenAI, ha rivolto parole di grande stima a Jensen Huang, il numero uno di Nvidia. Secondo quanto dichiarato, Huang è da tempo un eroe per il dirigente di OpenAI, che considera difficile immaginare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale senza il suo contributo.

Il riconoscimento al lavoro di Huang

Altman ha affermato che la rivoluzione dell’IA non sarebbe la stessa senza Huang. Nel suo intervento ha anche ricordato che gli eroi hanno difetti, un modo per sottolineare che la stima non esclude una valutazione critica. Ha poi espresso gratitudine per l’azienda che Huang ha costruito, definendola un’impresa che ha creduto nel progetto di OpenAI fin dagli inizi.

Empatia e ricordi condivisi

Altman ha dichiarato di provare una forte empatia personale per una situazione come quella attuale, senza entrare in ulteriori dettagli. Ha inoltre ricordato come erano le cose in passato, aggiungendo che quel periodo sembra ormai lontanissimo. Il dirigente ha concluso dicendosi immensamente grato a Nvidia, sottolineando che anche OpenAI aveva scommesso su Huang sin dall’inizio.