La Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto per un anno l’amministrazione giudiziaria della succursale italiana di Revolut, la banca digitale con licenza lituana autorizzata dalla Banca Centrale Europea. La misura, richiesta dal pm Storari, riguarda esclusivamente la filiale italiana. La banca non risulta indagata. Il provvedimento è stato eseguito dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza su delega della Procura di Milano, guidata dal procuratore Marcello Viola.

Le carenze nei controlli antiriciclaggio

Secondo gli inquirenti, le gravi carenze del sistema antiriciclaggio del gruppo hanno permesso a un’ampia platea di soggetti condannati o indagati per reati gravi, e a destinatari di misure di prevenzione personali o patrimoniali, di accedere al sistema finanziario. Per la Procura non si tratta di episodi isolati, ma di un modello gestionale stabile che ha facilitato trasferimenti, occultamenti e distrazioni di capitali per complessivi 76,5 milioni di euro.

Operazioni che, con un’applicazione puntuale dei presidi previsti dalla normativa, avrebbero potuto essere intercettate. Dall’analisi dei flussi risulta inoltre che oltre 4,6 milioni di euro sottoposti a misure cautelari patrimoniali sono stati movimentati senza una tempestiva individuazione.

Le due indagini della Guardia di Finanza

L’inchiesta nasce da due filoni. Il primo è un’ispezione antiriciclaggio su un fornitore di servizi per le cripto-attività appartenente allo stesso gruppo, durante la quale sono state contestate oltre un milione di violazioni sulla verifica della clientela e sulla conservazione di dati, oltre a omissioni sistematiche nelle segnalazioni di operazioni sospette.

Il secondo è un procedimento per frode fiscale aperto a Milano, nel quale è emerso l’uso di conti presso la banca per commettere reati tributari.

Il ruolo dei sistemi automatizzati e i poteri dei custodi

Per la Procura, la ripetizione e la varietà dei casi accertati dimostrano l’inadeguatezza dei controlli adottati. Per una banca digitale di dimensioni internazionali, l’uso di sistemi automatizzati rende più stringente l’obbligo di raccogliere informazioni utili, generare alert affidabili e individuare schemi operativi anomali. I compiti e i poteri degli amministratori giudiziari saranno limitati alle aree in cui sono emerse le criticità. Resta valida la presunzione di non colpevolezza per le persone sottoposte a indagini preliminari, fino a un’eventuale condanna definitiva.