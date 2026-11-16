L’attore britannico è stato scelto per interpretare l’agente segreto più famoso del cinema nel prossimo capitolo della saga di 007, prendendo il posto di Daniel Craig, che aveva lasciato il ruolo nel 2021. L’annuncio di Amazon MGM Studios mette fine a mesi di indiscrezioni e a una lunga selezione.

Dai provini alla scelta definitiva del nuovo 007: gli altri candidati

Robert Pattinson, 40 anni, avrebbe sostenuto un provino a fine ottobre, insieme ad altri interpreti britannici. Tra i nomi valutati figuravano Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden e Nicholas Hoult. Le selezioni erano cominciate in primavera sotto la supervisione della direttrice del casting Nina Gold, mentre da agosto erano partite le audizioni individuali.

I candidati hanno dovuto affrontare diverse prove, tra cui esercizi di stunt, test di recitazione e una valutazione del carisma.

A favorire Pattinson potrebbe essere stata anche la precedente collaborazione con Denis Villeneuve, regista del prossimo film di 007, con cui ha lavorato in Dune – Parte tre, in uscita a dicembre. Tra gli aspetti presi in considerazione c’era anche l’età: con i suoi 40 anni, l’attore è più grande di quattro anni rispetto a O’Connor, Turner e Lowden.

Un elemento da valutare, considerando che i produttori cercano un interprete in grado di sostenere il ruolo per diversi anni e affrontare una preparazione fisica impegnativa.

“È proprio lui”. Cinema in subbuglio: annunciato il nuovo 007

Robert Pattinson arriva a questo importante traguardo dopo una carriera che lo ha portato a lavorare con alcuni dei registi più apprezzati del panorama internazionale, tra cui David Cronenberg, Christopher Nolan, Bong Joon-ho e Robert Eggers. Dopo gli esordi nelle saghe di Harry Potter e Twilight, ha conquistato nuovi riconoscimenti interpretando Bruce Wayne in The Batman. Più recentemente ha recitato nell’Odissea di Nolan, nel ruolo di Antinoo, e in The Drama, accanto a Zendaya.

«James Bond è uno dei personaggi più leggendari della storia del cinema: ricevere l’incarico di interpretare 007 è l’onore di una vita», ha dichiarato l’attore. Anche Villeneuve ha espresso entusiasmo per la scelta, descrivendo Pattinson come un interprete capace di conservare «l’anima senza tempo di 007», portando allo stesso tempo «uno spirito completamente nuovo».

Il prossimo film dovrebbe arrivare nelle sale nel 2028 e sarà il ventiseiesimo capitolo cinematografico della saga. La regia è affidata a Villeneuve, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Steven Knight, creatore della serie Peaky Blinders. La produzione segnerà inoltre una svolta per il franchise: sarà il primo film realizzato sotto il controllo creativo di Amazon MGM Studios, dopo il passaggio avvenuto nel 2025 da Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, storici custodi della saga.

Dopo Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig, toccherà dunque a Pattinson raccogliere l’eredità di 007. Rimane ancora da conoscere il nome della prossima Bond Girl: tra le attrici accostate al progetto sono circolati quelli di Margaret Qualley, Anya Taylor-Joy, Florence Pugh e Sydney Sweeney, ma al momento non ci sono conferme.

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