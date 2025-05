I film e le serie TV più gettonate negli ultimi 30 giorni

Following – Il debutto di Christopher Nolan: noir d’autore e ossessione per la vita degli altri.

Good Time – Robert Pattinson in fuga in una frenetica notte newyorkese. Firmato dai fratelli Safdie.

G20 – Action-thriller ambientato in un vertice internazionale che degenera in crisi globale.

Late Night with the Devil – In Onda col Diavolo – Horror ambientato in una trasmissione TV del 1977. Un incubo in diretta.