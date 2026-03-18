Ci sono molti oggetti insospettabili che possono essere inseriti in lavastoviglie senza rischiare di rovinarli. Non solo piatti, bicchieri e pentole: anche accessori d’uso quotidiano, giochi e persino alcuni alimenti tollerano bene un ciclo di lavaggio. Una possibilità comoda e sorprendentemente efficace per ottenere più pulizia e maggiore igiene.

Oggetti che si possono lavare in lavastoviglie: perché è utile ampliare la prospettiva

Negli anni la lavastoviglie è diventata un alleato irrinunciabile nelle case, soprattutto quando il tempo scarseggia. Le temperature elevate, che possono arrivare fino a 75°, assicurano una igienizzazione superiore rispetto al lavaggio a mano. E proprio per questo può essere utile sfruttarla anche al di fuori della cucina, a patto di prestare attenzione ai materiali: vetro e plastiche dure non hanno problemi, mentre alcuni componenti più delicati richiedono prudenza.

10 oggetti che si possono lavare in lavastoviglie: igiene per tutta la famiglia

Non tutti sanno che alcuni giocattoli per bambini possono essere lavati in lavastoviglie, purché non abbiano componenti elettroniche. Questi piccoli giochi sono continuamente a contatto con pavimenti, mani e bocche e richiedono un lavaggio approfondito. Lo stesso vale per i ripiani e i cassetti del frigorifero, che si smontano facilmente e tornano perfetti senza fatica, mentre si riordina l’interno del frigo. Anche gli oggetti degli animali domestici, dai piattini ai giochi più resistenti, possono affrontare senza problemi un ciclo di lavaggio. Pure le spugne in plastica per la doccia, spesso trascurate, possono essere igienizzate rapidamente. Un discorso simile vale per le placche degli interruttori, tra gli oggetti più toccati in casa: un passaggio in lavastoviglie elimina ditate e germi, restituendo un aspetto pulito e uniforme.

10 oggetti che si possono lavare in lavastoviglie: dalla cucina alla cura personale

Le spugne e le spazzole per i piatti, spesso gettate perché maleodoranti, possono tornare come nuove con un programma rapido. Sì, anche le patate e altri ortaggi da radice possono essere puliti sul ripiano superiore, purché si scelga un ciclo breve senza detergenti e dopo aver eliminato residui di terra. Per quanto riguarda la cucina, le griglie del forno e dei fornelli in acciaio inox sono perfettamente compatibili con la lavastoviglie: un valido aiuto per eliminare grasso e incrostazioni. Meglio evitarlo invece con la ghisa, più delicata. Infine, anche l’universo della cura personale trova spazio: cerchietti, fermagli, pennelli e spugnette per il make-up possono essere igienizzati con facilità, purché si rimuovano prima i capelli residui e si evitino materiali come legno, corno o madreperla, che temono le alte temperature. Inoltre, è molto utile inserire in lavastoviglie spazzole e pettini in plastica, che raccolgono residui di prodotti e impurità.