Chi non ha mai sperimentato quella sensazione di spossatezza improvvisa, quella fatica inspiegabile che si insinua anche nelle giornate più tranquille? Alzarsi dal letto troppo in fretta, chinarsi e rialzarsi di scatto, e sentire subito dopo le gambe cedere, la testa girare, gli occhi che faticano a mettere a fuoco. Dietro questi disturbi, spesso sottovalutati e liquidati come semplice stanchezza, potrebbe celarsi la pressione bassa. Un problema tutt’altro che raro, che colpisce in modo particolare la popolazione femminile e che, pur non avendo le conseguenze gravi dell’ipertensione, può rendere le giornate decisamente pesanti.

Pressione bassa: imparare a riconoscerla

Prima di parlare di soluzioni, è fondamentale capire con cosa si ha a che fare. I sintomi più comuni come stanchezza cronica, vertigini, scarsa reattività e senso di spossatezza, non sono sempre sufficienti per fare una diagnosi. L’unico modo per avere certezza è misurare la pressione con l’apposito strumento, disponibile in farmacia. I valori di riferimento standard si attestano intorno ai 120/80 mmHg: si parla di ipotensione quando la massima scende sotto i 90 e la minima sotto i 60. Oltre ai disturbi già citati, chi soffre di pressione bassa può avvertire anche nausea, sete intensa e, in alcuni casi, una sudorazione eccessiva. Le cause possono essere molto diverse tra loro: dai cambi di posizione improvvisi alla disidratazione, dalle carenze nutrizionali all’assunzione di determinati farmaci come antidepressivi o betabloccanti. In certi casi, tuttavia, l’ipotensione può essere il segnale di condizioni più serie, come aritmie, anemie e disfunzioni tiroidee, per cui, in caso di dubbio, il consiglio del medico curante resta imprescindibile.

Pressione: le abitudini quotidiane che fanno la differenza

Non sempre, però, è necessario ricorrere a farmaci. Quando i malesseri sono lievi e gestibili, esistono accorgimenti semplici ma efficaci che possono fare la differenza nella vita di tutti i giorni. Il primo fronte su cui agire è quello alimentare: una dieta mediterranea ricca di frutta e verdura rappresenta un punto di partenza solido. Ma l’elemento forse più trascurato è l’idratazione: bere almeno 1,5-2 litri d’acqua al giorno, distribuiti nel corso della giornata, aiuta a mantenere la pressione su livelli stabili. Anche la colazione merita attenzione: oltre a latte e cereali, è utile includere bevande zuccherate, magari un caffè e un cucchiaino di miele biologico. L’attività fisica, praticata con regolarità e senza eccessi, è un’altra alleata preziosa. Al termine dello sport, o nei momenti di calo, una doccia fredda favorisce la vasocostrizione e aiuta a ripristinare il tono vascolare. Nelle ore più calde, meglio evitare di uscire e limitare gli sforzi: un consiglio antico, ma ancora attuale. Per gli amanti delle tisane, gli infusi al rosmarino sono noti per le loro proprietà tonicizzanti.

Pressione bassa: alcuni rimedi naturali

Quando la pressione cala all’improvviso, ogni minuto conta. La prima mossa è sdraiarsi, sollevando le gambe sopra il livello del cuore per favorire il ritorno del sangue verso il muscolo cardiaco. Un rimedio classico ed efficace è bere un bicchiere d’acqua fresca con un pizzico di sale, particolarmente indicato in caso di capogiri o svenimenti. La natura, in questo, offre anche qualche risorsa in più. La liquirizia, disponibile sotto forma di bastoncino di radice o in preparati erboristici, è uno dei rimedi tradizionali più conosciuti per contrastare l’ipotensione. Altrettanto utile il cardo mariano, considerato un tonico naturale capace di contribuire al recupero dei valori pressori. Entrambi si trovano facilmente in erboristeria, in vari formati e concentrazioni. È bene ricordare che questi rimedi non sostituiscono in alcun modo il parere di un medico, ma possono rappresentare un piccolo aiuto nei casi più lievi e passeggeri.