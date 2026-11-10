The Traitors Italia riparte su Prime Video con una formula più tagliente e un ambiente totalmente nuovo. Sei nuovi episodi saranno distribuiti in tre appuntamenti, il 6, 13 e 20 novembre 2026, mantenendo alta la suspense fra le puntate. La conduttrice Alessia Marcuzzi ritorna alla guida del gioco, ma con un atteggiamento più austero e spietato, pronto a mettere alla prova le strategie dei concorrenti.

Il plateau è stato spostato dal Trentino al Castello di Lunghezza, un maniero secolare alle porte di Roma, che aggiunge un’atmosfera quasi gotica alla competizione. La scenografia, arricchita da giochi di luce e sale di pietra, enfatizza il clima di mistero, facendo sì che ogni confronto della tavola rotonda si svolga sotto un’aura di tensione palpabile.

Il nuovo cast e i traditori rivelati

Questa stagione vede quattordici volti noti del panorama italiano, tra cui youtuber Awed, la creator Camihawke, la giornalista Francesca Barra, l’ex nuotatrice Filippo Magnini e la conduttrice Giorgia Palmas. Tra i traditori ufficiali scelti da Marcuzzi al primo round table troviamo Awed, la pornostar Valentina Nappi e la showgirl Lorella Cuccarini.

La loro identità è stata confermata durante il conclave di mezzanotte, ma la figura del traditore segreto è rimasta avvolta nell’ombra fino al secondo episodio.

Il rapido destino di Awed

L’esordio di Awed è terminato prima del previsto: durante la seconda tavola rotonda, i leali hanno votato all’unanimità per bandirlo. Il comico aveva già tentato di manipolare la platea, convincendo Camihawke e Pasquale La Rocca a distrarlo, ma il suo piano si è rovesciato. La frase pronunciata da Cuccarini – “Mi dispiace per Awed, ma si è bruciato. Era insalvabile” – ha sancito la sua eliminazione, dimostrando quanto il ruolo di traditore richieda più di una semplice facciata.

Il traditore segreto: Lorella Cuccarini

Il vero colpo di scena è avvenuto nella terza puntata, quando è stata smascherata la vera identità del traditore segreto. Prima celata dietro una maschera e una voce distorta, Lorella Cuccarini ha rivelato la propria duplice natura al conclave notturno, dimostrandosi una giocatrice astuta e imprevedibile. La sua presenza ha cambiato le dinamiche della partita, poiché ha potuto orchestrare eliminazioni senza essere subito sospettata.

La novità della seduzione

Dopo il bandimento di un traditore, la terza puntata ha introdotto una meccanica inedita: la seduzione. Alessia Marcuzzi ha proposto ai restanti traditori di tentare di reclutare un leale, offrendo una lettera di invito anonima. Se il leale decideva di accettare, diventava a sua volta traditore; in caso contrario, la possibilità di eliminare un altro concorrente veniva persa. Questo scambio ha ravvivato il gioco, aggiungendo un ulteriore livello di inganno.

Le proposte di seduzione: Pasquale o Filippo?

Le due traditrici rimaste, Valentina Nappi e Lorella Cuccarini, hanno discusso animatamente su chi tentare. Nappi ha ipotizzato Pasquale La Rocca, giudicandolo già sospettato e quindi un bersaglio facile da eliminare in futuro. Cuccarini, al contrario, ha espresso il desiderio di sedurre Filippo Magnini, definendolo “un leale puro, uno sportivo che potrebbe provare l’ebrezza del tradimento”. Su Instagram, Camihawke ha interagito con il dibattito, alimentando le congetture del pubblico su chi sarebbe stato il prossimo obiettivo.

La dinamica della seduzione ha suscitato numerosi commenti sui social, evidenziando come la produzione abbia voluto spingere i partecipanti oltre i confini tradizionali del reality. Anche se ancora non è noto quale decisione sia stata presa, la tensione è palpabile, e le prossime puntate promettono ulteriori colpi di scena.

Il pubblico ha accolto positivamente le novità introdotte nella seconda stagione. La combinazione di un cast più equilibrato, la presenza del traditore segreto e la prova di seduzione hanno reso il format più avvincente rispetto alla prima edizione, dimostrando che il gioco psicologico di The Traitors Italia riesce a reinventarsi mantenendo alta la suspense.