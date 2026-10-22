Erness fu eliminato, Alex ha dominato il pattinaggio e Saitta ha conquistato il canto nella terza puntata di Amici 26.

La registrazione di questa mattina, giovedì 22 ottobre, ha dato vita alla terza puntata del reality Amici 26. Il programma, condotto da Maria De Filippi, ha nuovamente messo al centro delle luci la sua scuola d’arte, dove le prove di canto, ballo e sport si intrecciano con le dinamiche personali dei concorrenti.

Le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTV hanno già lasciato intravedere i momenti più caldi: la squalifica di Erness, la vittoria di Alex nella sfida di pattinaggio contro Anthony e la conquista del podio di canto da parte di Saitta. Oltre a questi eventi, è emersa una polemica interna legata al vocal coach di Nicolò, che ha trovato una rapida soluzione grazie all’intervento di Amadeus.

Squalifica di Erness: la decisione dei giudici

Durante la puntata, Erness ha presentato un inedito che, secondo Samurai Jay, non ha soddisfatto gli standard richiesti. Il brano era stato preparato durante una settimana fuori dalla scuola, ma la sua originalità è stata messa in discussione, con l’accusa di plagio. Il verdetto finale è stato espresso da Samurai, Amadeus e Cuccarini, i quali hanno concordato sulla necessità di eliminare il concorrente, ritenendolo incompatibile con il livello artistico richiesto.

La squalifica implica la fuoriuscita di Erness dal programma, lasciando spazio a nuove dinamiche tra gli allievi rimasti. La decisione è stata condivisa anche da Lorella Cuccarini, che ha sottolineato l’importanza di mantenere elevati standard qualitativi all’interno della scuola.

Alex domina la sfida di pattinaggio contro Anthony

Nel segmento sportivo, la gara di pattinaggio ha visto contrapposti Alex, titolare, e Anthony, aspirante. Alex ha sconfitto il suo avversario con una performance che i giudici hanno definito una “vittoria netta”, analogamente a quanto accaduto in precedenza da India nella prova di karate. La vittoria consente ad Alex di consolidare la sua posizione di titolare e di mantenere il privilegio di scegliere le prossime sfide sportive.

Conseguenze per gli altri concorrenti

La produzione sembra intenzionata a far fronte alle differenze di livello tra i titolari e gli aspiranti, per questo nei prossimi episodi si prevede la sfida di pugilato con Gabriele. Tale strategia punta a mantenere la scuola competitiva, facendo fronte a eventuali squilibri di abilità. Gli allievi in fondo classifica, come Andrea Heros nella disciplina canto, non subiranno provvedimenti disciplinari ma saranno destinati a compiti di supporto, ad esempio le pulizie della casetta.

Gara di canto: Saitta al primo posto

La prova canora, giudicata da Il Volo, ha regalato una sorpresa: il giovane soprannominato Saitta, alias Christian Grasso, è risultato vincitore con la sua interpretazione di “Fuori dal Tunnel” di Caparezza. Il trionfo gli ha garantito un corso intensivo all’Umbria Jazz Festival, un’importante occasione per affermarsi nella scena musicale nazionale.

Al secondo posto si è piazzata Shari con “Men’s World”, mentre al terzo ha chiuso Nicolò con “Amandoti”. Tra i restanti, Tiaso ha eseguito “100 messaggi”, i Jed hanno cantato “Jenny è Pazza” e Andrea Heros è sceso ultimo con “Pastello” dei Pinguini Tattici Nucleari.

Il premio Umbria Jazz Festival

Il corso all’Umbria Jazz Festival rappresenta per Saitta una possibilità di crescita artistica senza precedenti, consentendogli di confrontarsi con musicisti di alto livello e di ampliare il proprio repertorio. Il riconoscimento è stato accolto con entusiasmo sia dal giovane artista sia dal suo coach vocale, Lorenzo, che ha accompagnato il percorso di Saitta fin dall’inizio.

Polemica di Nicolò e la decisione sul vocal coach

Nicolò ha espresso più volte il desiderio di non dover lavorare tutto l’anno con lo stesso vocal coach. Amadeus, tuttavia, ha ribadito l’importanza della continuità didattica, proponendo di cambiare il responsabile artistico se il concorrente avesse voluto mantenere lo stesso coach. Dopo una breve discussione, Nicolò ha scelto di restare con il coach Lorenzo, fidandosi di Amadeus e rinunciando al cambio di responsabile artistico.

Questa risoluzione ha calmato le tensioni in studio, dimostrando la capacità del team di gestire i conflitti in modo rapido ed efficace. La scelta di Nicolò di mantenere il coach suggerisce che la fiducia nella guida di Amadeus resta solida, nonostante le difficoltà iniziali.

La terza puntata di Amici 26 ha regalato colpi di scena, vittorie sportive, un nuovo talento in canto e una gestione rapida delle controversie interne. Gli spettatori possono attendersi ulteriori sfide, tra cui la sfida di pugilato di Gabriele nella prossima puntata, e continuare a seguire il percorso evolutivo dei concorrenti all’interno della scuola.