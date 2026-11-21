Il caso mediatico che ha scosso gli studi di Rai Uno nei giorni precedenti trova una composizione ufficiale durante l’ottava puntata di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci apre la serata affrontando direttamente lo scontro tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto, nato dalla famosa spruzzata di profumo e dalle successive polemiche social.

La gestione dello scontro in diretta

La conduttrice sceglie la via dell’ironia per disinnescare la tensione accumulata durante la settimana. Il riferimento è esplicito ai fatti avvenuti sabato precedente, quando Mariotto aveva commentato un presunto cattivo odore provocando la reazione immediata della collega. Carlucci minimizza l’accaduto riportando l’attenzione sul varietà: “Mentre aleggia un profumo di arte, di ballo e di dirittura verso la finale stasera”.

La frase serve a chiudere il capitolo Profumo Gate e a sottolineare come l’episodio abbia occupato solo un minuto della serata rispetto al cuore del programma, ovvero le esibizioni dei ballerini.

La chiusura ironica arriva anche da Di Pasquale, che saluta i concorrenti con una battuta tagliente legata alla polemica: “È il momento di dire ai ballerini più profumati del sabato sera: ‘in sala delle stelle!’”.

Questo approccio conferma la volontà della produzione di non lasciare spazio a ulteriori strascichi negativi, trasformando l’incidente in un elemento narrativo dello show.

Il cambio di formazione della giuria

La vera novità tecnica riguarda la disposizione dei giudici, modificata per garantire serenità operativa. L’aut-aut lanciato da Barbara d’Urso (“O lui o me”) ha costretto la Rai a intervenire sulla logistica dello studio. La soluzione adottata prevede lo spostamento della conduttrice lontano da Mariotto, senza però escluderla dal tavolo.

Carlucci presenta la nuova configurazione: “Questa è stata una settimana intensa con al centro sempre la nostra fantasmagorica giuria che questa sera ha un piccolo cambio di formazione”. In pratica, Barbara d’Urso siede ora tra Zazzaroni e Carolyn Smith, mentre Mariotto mantiene la sua posizione tradizionale. Davanti allo stilista viene posta una grande boccetta simbolica, definita “profumo di libertà”, a suggellare la fine della querelle pubblica.

Il riassetto nasce dall’intervento di Alberto Matano, già ospite de La Vita in Diretta il 18 novembre. In quell’occasione, Carlucci aveva confermato il ritorno di Barbara lodandone l’impatto mediatico: “Barbara sei un genio, hai creato un caso mediatico italiano”. Matano si era proposto volontariamente per scambiare la propria postazione con quella della collega, offrendosi di sedersi accanto a Mariotto per creare una zona cuscinetto. La proposta è stata accettata dalla produzione per favorire un clima disteso.

La puntata del 21 novembre segna quindi il ripristino della normalità apparente, con le esibizioni affidate a Manuela Moreno e Carlo Aloia. Resta da vedere se questo equilibrio artificiale reggerà nelle prossime settimane, considerando che la dinamica tra i due protagonisti continua a essere osservata con attenzione dal pubblico e dai social.