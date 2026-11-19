Una notizia incredibile sconvolge il mondo del serial televisivo, uno dei volti più celebri del panorama internazionale con una presenza in televisione lunga oltre 40 anni che ne ha portato alla luce le molteplici qualità davanti alla macchina da presa ha subito una piega inaspettatamente dolorosa. L’annuncio è arrivato oggi e ha lasciato i fans senza parole.

Larry Poindexter, Da S.W.A.T. a Santa Barbara, una carriera eccezionale

Larry Poindexter ha iniziato la carriera a metà degli anni 80 ne Il tempo della nostra vita dove ha interpretato due ruoli, Ben Welch nella serie originale e padre Louis nel remake andato in onda dal 2014 al 2018.

Inoltre ha preso parte a 23 episodi della famosissima serie “Santa Barbara”.

Altro ruolo ricorrente nella sua carriera è stato quello di protagonista di JAG – Avvocati in divisa, serie andata in onda in Italia sulla Rai a partire dai primi anni 2000.

Molto probabilmente il pubblico lo conosce per il ruolo del capitano Fuller nel film S.W.A.T del 2003 che è stato uno dei suoi più grandi successi.

Poindexter è stato apprezzato per la sua capacità di interpretare tanti personaggi diversi e per un’aderenza allo script fuori dal comune che gli è valsa una vita attoriale davvero ampia.

Morto il capitano Fuller di S.W.A.T. devastanti le conseguenze di un incidente

Larry Poindexter era stato ricoverato in ospedale lo scorso 15 novembre dopo che è stato investito da un’automobile mentre attraversava la strada nel quartiere “Studio City” di Los Angeles dove abitava.

Le condizioni dell’attore sono parse immediatamente serie è stato difatti ricoverato per un intervento chirurgico per sistemare le costole fratturate dall’impatto ma le condizioni erano positive, non da persona in pericolo di vita.

Poco prima dell’operazione programmata però queste sono peggiorate, un cambiamento repentino che, come riporta Il Fatto Quotidiano, è stato fatale all’uomo che è deceduto poco dopo. Lascia oltre alla moglie Carol Kritzer, con cui era sposato dal 2002 anche due figli gemelli.