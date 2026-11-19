“La Sla è una malattia che può togliere il movimento eppure intorno alle persone che ne sono colpite tutto dovrebbe cominciare a muoversi: la ricerca deve andare avanti, la medicina deve cercare risposte, le istituzioni devono assumersi responsabilità, i diritti devono diventare realtà. C'è u...

“La Sla è una malattia che può togliere il movimento eppure intorno alle persone che ne sono colpite tutto dovrebbe cominciare a muoversi: la ricerca deve andare avanti, la medicina deve cercare risposte, le istituzioni devono assumersi responsabilità, i diritti devono diventare realtà. C’è una cosa che la Sla non può cancellare: il diritto di avere qualcosa da dire e di essere ascoltati.

A volte, basta una voce per rompere un silenzio. E quando quella voce ne incontra altre, qualcosa comincia davvero a muoversi. È da qui che vogliamo cominciare, da una voce, da un incontro, da una responsabilità condivisa, da una promessa che non vogliamo lasciare soltanto alle parole”. Così l’attrice Nency Brilli aprendo l’evento ’La Promessa’, promosso da Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica per sostenere la ricerca e la speranza.

https://www.youtube.com/watch?v=Iok9s_7BZck