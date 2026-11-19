Il coreografo Giuliano Peparini non ha gradito le uscite del giurato Guillermo Mariotto, e il caso continua a far discutere sui social e in televisione.

Negli ultimi giorni il comportamento di Guillermo Mariotto, giurato di Ballando con le Stelle, è finito al centro di un acceso dibattito. Il programma di Rai Uno ha visto crescere le critiche di conduttori, opinionisti, giornalisti e di molti utenti sui social, che giudicano intollerabile quanto avvenuto sabato scorso nei confronti di Barbara d’Urso.

Ora si aggiunge anche la voce di Giuliano Peparini, regista teatrale e coreografo noto per il lavoro ad Amici, che ha condannato parole e gesti del giurato.

Il profumo su Barbara d’Urso e i commenti sulla puzza

Il punto che ha fatto più discutere riguarda lo spruzzo di profumo addosso a Barbara d’Urso, accompagnato da commenti sulla presunta puzza.

Peparini ha dichiarato di essere rimasto dispiaciuto nel vedere quanto accaduto nell’ultima puntata del programma. Per lui è inconcepibile che un membro della giuria insulti i concorrenti, si prenda gioco degli altri e faccia allusioni inappropriate verso colleghi e partecipanti. Il coreografo ha sottolineato che chi siede al tavolo di una giuria dovrebbe basare i propri giudizi su una reale competenza nella danza, e non su una sicurezza che, a suo parere, non trova riscontro in questa preparazione.

Ha definito le sue parole « profondamente amareggianti », riferendosi al clima che si è creato in studio.

Peparini ha contestato soprattutto il modo in cui Mariotto si rivolge agli altri. Secondo il coreografo, il giurato non ha alcun freno nel parlare, e questo risulta particolarmente grave perché il programma va in onda su una rete pubblica, davanti a famiglie e minorenni. Ha aggiunto che la responsabilità di un giudice televisivo riguarda anche il linguaggio e il rispetto per le persone, soprattutto in una trasmissione che entra nelle case di tutti.

Carolyn Smith e il caso di Giovanni Pernice

Nel suo intervento il coreografo ha fatto riferimento anche a Carolyn Smith, l’unica componente della giuria che ha una competenza tecnica riconosciuta nella danza. Peparini si è chiesto quanto possa risultare spiacevole per lei sedere accanto a commenti volgari, e ha sostenuto che una professionista di questo livello meriti un confronto all’altezza della sua preparazione, o quantomeno privo di volgarità.

Peparini ha poi ricordato un episodio avvenuto il mese scorso, quando Mariotto disse a Giovanni Pernice che era un maleducato e che doveva stare zitto. Per il coreografo la competenza dovrebbe essere la base di ogni valutazione, mentre la mancanza di conoscenze tecniche non giustifica il ricorso alle volgarità, né l’invito a un insegnante di tacere quando esprime un’opinione o cerca di replicare.

La spaccata di Noemi Bocchi e la battuta su Francesco Totti

Peparini si è detto disgustato anche per quanto accaduto dopo l’esibizione di Noemi Bocchi, durante la puntata del 24 ottobre. La concorrente aveva appena eseguito una spaccata quando Mariotto le ha detto: « Ho visto la tua spaccata per aria e ho capito Francesco Totti, il motivo per cui… ». Per il coreografo, una frase del genere trasforma un gesto di danza in un’allusione gratuita, che non aggiunge nulla allo spettacolo, alla gara, al pubblico o alla televisione.

Anche Noemi Bocchi ha preso le distanze dalla battuta, definendola infelice. Nella sua dichiarazione ha spiegato di essere disposta ad accettare le critiche, che considera utili per crescere, ma ha precisato che riferimenti così spinti alla sfera privata non le sono piaciuti e non c’entrano nulla con la prova che stava affrontando.

La replica di Mariotto: Noemi come la Luna

Anche in questa occasione Mariotto non ha chiesto scusa in modo convinto, come già accaduto nel caso di Barbara d’Urso e della vicenda del profumo. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, il giurato ha paragonato la Bocchi alla Luna, perché non brilla di luce propria ma di luce riflessa. Con questa immagine, ha spiegato, voleva elogiare la sua bravura nelle prese e nelle acrobazie, qualità che potrebbero portarla in finale.

Queste le sue parole in trasmissione: « Non chiedo scusa. Noemi non è una stella, ma una luna: un satellite naturale che ruota attorno alla Terra, non vive di luce propria ma di luce riflessa. Le acrobazie sono il suo forte e quelle sono la chiave di lei per arrivare in finale. Io avrei voluto dire questo, ma non me l’hanno fatto dire. E poi, se trovi una compagna con cui fare acrobazie è bellissimo. »

Le uscite del giurato continuano a provocare reazioni forti, e cresce il numero di chi ritiene eccessive le sue intemperanze durante le puntate di Ballando con le Stelle.