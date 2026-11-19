Una protagonista del Grande Fratello è stata condannata a due anni di reclusione, con pena sospesa, e il beneficio della non menzione nel casellario: la donna è accusata di tentata estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi.

Un protagonista del Grande Fratello è stata condannata a due anni di reclusione, con pena sospesa, e il beneficio della non menzione nel casellario: la donna era accusata di tentata estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi. I dettagli di questa vicenda giudiziaria.

Ex volto del Grande Fratello condannata a due anni: tentata estorsione a Silvio Berlusconi

Il Tribunal di Monza, secondo quanto si apprende, ha condannato a due anni di reclusione, con pensa sospesa, e il beneficio della non menzione nel casellario, Giovanna Rigato, ex protagonista del Grande Fratello, accusata di tentata estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi, al quale avrebbe chiesto sino a 1 milione di euro. L’imputazione ruota attorno alla pretesa appunto di 1 milione di euro che la donna avrebbe avanzato nei confronti dell’ex premier, lamentando un danno di immagine e psicologico nel pieno del processo “Ruby“, minacciando inoltre di rendere ai magistrati dichiarazioni compromettenti per la sua reputazione, se non il pagamento non fosse arrivato.

Giovanna Rigato non era presente in aula, ricordiamo che la Procura aveva chiesto una condanna a sei anni e tre mesi.

Giovanna Rigoni condannata a due anni: i figli di Berlusconi parte civile

Come abbiamo appena visto, l’ex volto del Grande Fratello, Giovanna Rigoni, è stata condannata a due anni di reclusione, con pena sospesa, e il beneficio della non menzione nel casellario.

Il procedimento ha coinvolto anche la famiglia di Silvio Berlusconi, con i cinque figli che hanno deciso di costituirsi parte civile, chiedendo che venisse riconosciuta la responsabilità dell’imputata e che fosse disposto un risarcimento per i danni morali subiti. Ricordiamo che nel processo si sono confrontate due posizioni molto diverse tra loro: da una parte la Procura, che ha chiesto una condanna a tre anni e sei mesi di reclusione, dall’altra la difesa, convinta invece che la condotta contestata alla loro assistita non costituisse un reato.