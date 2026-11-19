Napoli, 19 nov. (askanews) – “Noi come Forza Italia abbiamo votato contro un emendamento di un partito della maggioranza che non condividevamo nel merito perché abbiamo ascoltato il grido di dolore di un settore, quello dell’editoria che è in difficoltà e questo provvedimento non agevola un settore importante della nostra industria culturale, tutto qua”.

Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, in un punto stampa al Palazzo Reale di Napoli, dove a breve si apriranno ufficialmente i “Med Dialogues”, a una domanda sull’emendamento di Fdi sui libri digitali contenuto nel decreto Scuola.”Non era un emendamento del governo – ha sottolineato Tajani – era un emendamento di un partito presentato in parlamento, siamo partiti diversi dal centrodestra, può capitare che un partito non voti il nostro emendamento e noi non ne votiamo un altro, non c’entra niente la tenuta la maggioranza, non c’entra niente il provvedimento in sé sulla scuola che voteremo, c’è soltanto una differenza di opinione e ripeto, siamo tre partiti diversi e abbiamo idee diverse su alcune questioni”.”Non c’entra il governo, non c’entra niente, è un emendamento parlamentare che noi non condividevamo perché ci siamo fatti carico del grido di dolore di un settore importante che è quello dell’editoria e ne abbiamo dato conto, abbiamo avvisato in anticipo che avremmo votato contro lo sapevano tutti.

La Premier lo sapeva”, ha insistito Tajani.