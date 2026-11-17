Il caso Barbara D’Urso e il suo rapporto con il programma “Ballando con le Stelle” che l’ha vista passare da ballerina lo scorso anno, ad essere oggi giudice si è arricchito di un nuovo capitolo, difatti la conduttrice ha anche ipotizzato di dire addio al programma dato che Milly Carlucci non ha risposto a specifica domanda durante l’intervista al TG1.

Barbara d’Urso e il presunto addio a Ballando, cosa è successo con Milly Carlucci

Milly Carlucci è la padrona di casa di Ballando ed in questo periodo è al centro di parecchie discussioni, dal caso Ravagnani sino ad oggi con la situazione Barbara D’Urso.

Carlucci ha voluto nel cast dei giurati l’ex concorrente della scorsa stagione ed in passato conduttrice per i programmi delle reti Mediaset.

Avendovi partecipato può esprimere opinioni coerenti con quanto succede in gara dando un giudizio e sentendosi dalla parte del concorrente VIP alle prese con le danze.

Un ruolo che inizialmente le calzava a pennello, nonostante alcune divergenze con qualche giurato, vedi il siparietto con Simona Ventura per la coppia Rocca-Muti e lei ha ammesso di trovarsi ottimamente qualcosa nell’ultima puntata si è incrinato ed avrebbe difatti minacciato di dire addio.

Ballando, il caso D’Urso: la risposta di Fiorello riporta la pace

Sul caso D’Urso e relativa intervista di Milly Carlucci è intervenuto Fiorello durante il suo appuntamento pomeridiano “La Pennicanza” su Rai Radio 2.

Il conduttore e showman ha infatti svelato, come riporta Leggo.it, di aver sentito via telefono Barbara D’Urso che gli ha confermato che nella puntata di sabato sera sarà presente. Non sappiamo se sarà la puntata finale ma almeno vi è la certezza del suo continuo all’interno del programma.

La speranza dei fan è che la difficile situazione si possa risolvere internamente e che la stessa Barbara D’Urso possa arrivare sino alla finalissima in programma il prossimo 19 dicembre.