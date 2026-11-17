Il caso che ha coinvolto Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto durante la puntata di sabato a Ballando con le Stelle è andato avanti anche nei giorni successivi. Nell’ultima serata del programma in onda su Rai Uno, Alberto Matano e Ivan Zazzaroni hanno chiesto a Mariotto di mostrare rispetto verso i colleghi della giuria e di scusarsi con la d’Urso.

Il designer, in un’intervista ad alanews, ha risposto liquidando i due come finti preti.

La replica di Zazzaroni sui social

Il direttore del Corriere dello Sport non ha gradito l’etichetta. Su Instagram ha ricordato a Mariotto di far parte di una squadra, quella dei giurati, e di non essere un elemento estraneo al cast.

Zazzaroni ha spiegato che a Ballando con le Stelle lascia da parte il lato polemico e cerca di divertirsi, come fa da 19 anni, con l’obiettivo di fare squadra. Ha aggiunto di essere molto più spigoloso nel suo lavoro giornalistico.

Zazzaroni non ha nascosto un richiamo a Mariotto, che secondo lui dovrebbe ricordare di appartenere al branco del sabato sera di Rai1 invece di comportarsi da lupo solitario.

Nella stessa storia ha precisato di non nutrire rancore né verso Selvaggia Lucarelli né verso Mariotto, e ha concluso dicendo che si trattava solo di televisione.

La risposta ironica di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, ora opinionista del GF Vip su Canale 5 dopo essersi dimessa dalla giuria di Ballando con le Stelle, ha risposto ai commenti sotto il post del collega. Aveva scritto che Zazzaroni è tutto pace e amore, e ha replicato che non intendeva dire “pirla and love” ma “peace & love”, invitando Ivan a una spruzzata di autoironia.