Tensione alle stelle nella puntata del Grande Fratello Vip del 16 novembre 2026. Al centro della serata c’è stato un durissimo confronto tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi, ormai ai ferri corti dopo settimane di convivenza nella Casa. A far esplodere la discussione è stata un’accusa molto pesante lanciata dalla showgirl: secondo Valeria, Guendalina avrebbe pronunciato una bestemmia.

“Ha bestemmiato“, ha dichiarato Marini in diretta, senza mostrare dubbi sulla propria versione. Un’affermazione che ha fatto immediatamente infuriare Tavassi, decisa a respingere quella che considera un’accusa ingiusta e particolarmente grave.

“Sei una bugiarda, questa cosa è grave“, ha risposto Guendalina, rivolgendosi alla coinquilina. Valeria, però, non ha fatto un passo indietro e ha replicato: “Le cose si commentano da sole“.

Il confronto si è rapidamente trasformato in uno dei momenti più accesi della puntata, tanto da spingere Tavassi a minacciare di lasciare il reality.

Guendalina Tavassi minaccia di abbandonare la Casa

La reazione di Guendalina è stata particolarmente forte. Visibilmente esasperata, la concorrente si è alzata in piedi e ha manifestato la volontà di interrompere la propria esperienza nel programma.

“Basta, io me ne vado“, ha esclamato, mostrando tutta la rabbia per l’accusa ricevuta.

Prima di arrivare a una decisione definitiva, Tavassi ha però voluto chiarire che cosa avrebbe effettivamente detto nel momento contestato. La concorrente ha sostenuto di non aver pronunciato alcuna bestemmia e ha spiegato la frase che avrebbe utilizzato: “Ho detto por*o il demonio. Questa è una bestemmia?“.

Una precisazione con cui ha cercato di contestare la ricostruzione di Marini e difendere la propria posizione. Lo scontro è proseguito tra accuse e risposte sempre più dure, mentre nella Casa cresceva la tensione.

La questione è diventata rapidamente centrale nella puntata, anche perché un’accusa di questo tipo può avere conseguenze importanti all’interno del reality. Per questo motivo, la parola è passata alla conduttrice Ilary Blasi, chiamata a fare chiarezza su quanto accaduto.

Ilary Blasi interviene: “Non abbiamo trovato niente”

Dallo studio, Ilary Blasi ha spiegato che la produzione aveva già effettuato alcune verifiche per ricostruire l’episodio. Il risultato, però, non ha confermato quanto sostenuto da Valeria Marini.

“Noi abbiamo verificato, non abbiamo trovato niente di quello che dici tu, Valeria“, ha dichiarato la conduttrice, rivolgendosi direttamente alla showgirl. Blasi ha poi aggiunto un dettaglio importante: “Guendalina era in bagno, non si capisce. Quindi è la parola tua contro quella di Guendalina. Noi non l’abbiamo sentito“.

Le verifiche, dunque, non hanno permesso di accertare che Tavassi abbia pronunciato una bestemmia. Non essendoci elementi sufficienti per confermare l’accusa, la produzione non ha preso provvedimenti nei confronti della concorrente.

L’intervento di Blasi ha ridimensionato il caso, ma non è bastato a cancellare la tensione tra le due protagoniste. Per Guendalina, infatti, il problema non è stato soltanto il contenuto dell’accusa, ma anche la gravità di essere stata indicata pubblicamente come responsabile di un comportamento che potrebbe comportare conseguenze nel gioco.

La puntata del 16 novembre si è così conclusa con un nuovo capitolo della rivalità tra Marini e Tavassi. Resta da capire se le due riusciranno a trovare un punto d’incontro oppure se il confronto avrà ulteriori conseguenze sulla loro convivenza nella Casa.