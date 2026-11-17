Il 19 novembre uscirà GTA 6: dopo ben 13 anni di attesa il pubblico potrà finalmente giocare con uno dei videogame più amati di sempre. In Italia è addirittura boom di ferie. I dettagli.

GTA 6 esce il 19 novembre: è boom di preordini

Dopo ben 13 anni di attesa, il prossimo 19 di novembre uscirà GTA 6 (Grand Theft Auto VI), con i tantissimi fan del noto videogame che potranno finalmente giocare.

Il nuovo capitolo del franchise di Rockstar Games, che ricordiamo è nato nel 1997 e ha già venduto oltre 470 milioni di copie, sta già facendo registrare enormi incassi grazie ai preordini. Pensate che i numeri a livello globale già raggiunti da GTA 6 sono davvero da lasciare senza parole: secondo infatti quanto riportato da USA Today, che cita un’analisi condotta dal centro di ricerca SensorTower, il videogame ha già superato il miliardo di dollari di incassi con le prevendite.

Insomma una cifra davvero da capogiro. In Italia, inoltre, è boom di ferie proprio per il 19 di novembre!

GTA 6, che colpaccio: boom di richieste ferie in Italia

Come visto giovedì prossimo, 19 novembre, uscirà il tanto atteso sesto capitolo di Grand Theft Auto (GTA 6). Pensate che in Italia le richieste di ferie per quella data sono addirittura più del 91% rispetto allo giovedì del 2025.

Si tratta del dato più alto a livello mondiale. Secondo i dati elaborati da Remote.com ovvero la società multinazionale attiva nel campo delle risorse umane in diversi Paesi, si registra proprio una sensibile crescita di richieste di congedo dal lavoro. E, come detto, a guidare questa classifica siamo proprio noi italiani! Subito dopo gli italiani, le ferie più richieste sono in India (+60%) e in Irlanda (+57%). Poi abbiamo la Spagna (+44%) e il Regno Unito (+42%). Insomma numeri davvero eccezionali per l’uscita di GTA 6!