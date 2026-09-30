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Creative AI, Nova Ventures cerca startup che applicano l’intelligenza artificiale alla creatività

Creative AI, Nova Ventures cerca startup che applicano l’intelligenza artificiale alla creatività

Nova Ventures apre le candidature per Creative AI, il nuovo programma dedicato alle startup che sviluppano soluzioni di intelligenza artificiale per la creatività, i contenuti e la comunicazione.

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Il progetto nasce con il supporto di Contents.com, piattaforma italiana specializzata in Content AI.

Il percorso si rivolge a realtà early-stage, in fase pre-seed o seed, attive in ambiti come creazione di contenuti, marketing, editoria, design, comunicazione, produzione audiovisiva e nuove esperienze digitali. L’obiettivo è individuare progetti che usano l’AI per innovare concretamente i processi creativi e produttivi.

La collaborazione con Contents.com porterà nel programma competenze ed esperienza diretta nell’impiego dell’intelligenza artificiale per creare, gestire e orchestrare contenuti. La piattaforma affianca le aziende integrando strumenti di Content AI nei flussi di lavoro.

Sono cinque le startup che saranno selezionate. Per loro è previsto un percorso di accelerazione con partner industriali, mentorship, supporto strategico e accesso al network di investitori e corporate partner.

Il programma includerà anche opportunità di sperimentazione sul mercato.

Creative AI è il secondo verticale di Nova Ventures, realtà nata dall’integrazione delle esperienze di Open Seed e Seed Money. Attraverso programmi dedicati a specifici ambiti dell’innovazione, Nova Ventures punta a mettere in contatto startup, investitori e imprese.

Le candidature sono aperte fino al 15 ottobre 2026.

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