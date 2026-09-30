Il progetto nasce con il supporto di Contents.com, piattaforma italiana specializzata in Content AI.

Il percorso si rivolge a realtà early-stage, in fase pre-seed o seed, attive in ambiti come creazione di contenuti, marketing, editoria, design, comunicazione, produzione audiovisiva e nuove esperienze digitali. L’obiettivo è individuare progetti che usano l’AI per innovare concretamente i processi creativi e produttivi.

La collaborazione con Contents.com porterà nel programma competenze ed esperienza diretta nell’impiego dell’intelligenza artificiale per creare, gestire e orchestrare contenuti. La piattaforma affianca le aziende integrando strumenti di Content AI nei flussi di lavoro.

Sono cinque le startup che saranno selezionate. Per loro è previsto un percorso di accelerazione con partner industriali, mentorship, supporto strategico e accesso al network di investitori e corporate partner.

Il programma includerà anche opportunità di sperimentazione sul mercato.

Creative AI è il secondo verticale di Nova Ventures, realtà nata dall’integrazione delle esperienze di Open Seed e Seed Money. Attraverso programmi dedicati a specifici ambiti dell’innovazione, Nova Ventures punta a mettere in contatto startup, investitori e imprese.

Le candidature sono aperte fino al 15 ottobre 2026.