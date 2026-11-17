Campione del mondo nel 1990 ed ex calciatore della nostra Serie A: Afd ha scelto Thomas Berthold come possibile candidato alla presidenza federale della Germania. Ecco tutti i dettagli.

Germania, Afd candida un ex calciatore di Serie A alla presidenza federale

Afd (Alternative for Deutschland), partito di estrema destra, starebbe pensando, come anticipato dalla Bild, di candidare alla presidenza federale della Germania Thomas Berthold, ex calciatore che ha militato anche nella Serie A.

Berthold, 62 anni, non è nuovo a posizioni politiche estreme, aveva infatti ad esempio criticato, durante il Covid, le restrizioni e le politiche vaccinali. Nel 2020 aveva infatti partecipato a una manifestazione del movimento “Querdenker“. Nel corso di quei mesi parlava apertamente di “un fascismo parlamentare” e sosteneva tesi antisemite e cospirative.

Thomas Berthold candidato Afd per la presidenza federale della Germania: il suo passato in Serie A

Come abbiamo appena visto, Afd avrebbe scelto Thomas Berthold come candidato per la presidenza federale della Germania. Campione del mondo nel 1990, in molti lo ricorderanno per la sua esperienza nella nostra Serie A: ha infatti militato per due stagioni al Verona ( 1987-89), per poi essere acquistato dalla Roma, dove gioca come difensore centrale.

Finita l’esperienza giallorossa, Berthold è tornato in Germania, giocando nel Bayern Monaco e nello Stoccarda. In Italia ha disputato 87 partite segnando 5 reti. l presidente della Federcalcio tedesca (Dfb,) Bernd Neuendorf, è stato tra i primi a criticarne duramente la candidatura: “Per me è importante ribadire chiaramente che chiunque esamini i principi etici della Dfb e i nostri statuti troverà molti passaggi incompatibili con il programma dell’AfD”, ha detto nel corso di un evento organizzato dal Consiglio centrale degli ebrei in Germania prima della partita di Nations League tra Germania e Olanda a Berlino. La candidatura per l’estrema destra di Berthold risulta quindi del tutto incomprensibile per Neuendorf.