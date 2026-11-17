(Adnkronos) - Rafforzare la presenza internazionale delle imprese attraverso il dialogo istituzionale, la conoscenza dei mercati e la capacità di gestire il rischio geopolitico. Sono i temi al centro dell’incontro 'Corporate Diplomacy e dialogo istituzionale: il contributo di Sace', promosso dal...

(Adnkronos) – Rafforzare la presenza internazionale delle imprese attraverso il dialogo istituzionale, la conoscenza dei mercati e la capacità di gestire il rischio geopolitico. Sono i temi al centro dell’incontro ‘Corporate Diplomacy e dialogo istituzionale: il contributo di Sace’, promosso dalla Fondazione Aises ETS e dalla Spes academy Carlo Azeglio Ciampi, in collaborazione con Sace, nella Sala Conferenze di Sace, in piazza Poli 37/42 a Roma.

Al centro dell’appuntamento la lectio magistralis di Guglielmo Picchi, presidente di Sace, dedicata al contributo della corporate diplomacy alle strategie di crescita e internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Un’occasione di confronto sul raccordo tra iniziativa imprenditoriale e relazioni istituzionali in uno scenario segnato da tensioni geopolitiche, trasformazione delle filiere e competizione per l’accesso ai mercati.

“Il dialogo tra imprese e istituzioni è una leva strategica per competere e costruire nuove opportunità sui mercati internazionali.

La corporate diplomacy richiede competenze capaci di collegare analisi geopolitica, visione industriale e qualità delle relazioni. Formare la classe dirigente a questa responsabilità significa rafforzare la capacità delle imprese italiane di anticipare i cambiamenti, governare i rischi e trasformare la fiducia in progetti concreti”, sottolinea Valerio De Luca, presidente della Fondazione Aises ETS e direttore della Spes academy Carlo Azeglio Ciampi, che ha presentato l’incontro.

All’incontro, moderato da Flavia Giacobbe, direttore responsabile della rivista Formiche, i saluti istituzionali di Davide Bergami, consigliere per il Ministero degli Affari Esteri, e l’intervento di Diva Moriani, presidente esecutivo di KME Group.

A concludere l’incontro, Sara Carrer, consulente di comunicazione strategica e membro indipendente del consiglio di amministrazione di Fincantieri.

L’iniziativa, inserita nel percorso della Spes academy dedicato alla corporate diplomacy e alla formazione delle classi dirigenti, ha l’obiettivo di avvicinare istituzioni e mondo produttivo e sviluppare strumenti per affrontare le sfide della competizione globale.

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