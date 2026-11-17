(Adnkronos) - Nuova scossa di terremoto oggi, martedÃ¬ 17 novembre, nel mar Tirreno meridionale, al largo delle coste siciliane: il sisma di magnitudo 3.8 Ã¨ stato registrato dall'Ingv alle 06:51 ad una profonditÃ di 10 km.Â Â Stando a quanto scrivo alcuni utenti sui social network, il terremoto Ã...

(Adnkronos) – Nuova scossa di terremoto oggi, martedì 17 novembre, nel mar Tirreno meridionale, al largo delle coste siciliane: il sisma di magnitudo 3.8 è stato registrato dall’Ingv alle 06:51 ad una profondità di 10 km.

Stando a quanto scrivo alcuni utenti sui social network, il terremoto è stato avvertito a Palermo e nella zona di Termini Imerese.

Da giorni nell’area si stanno verificando sciami sismici in mare, non tutti sentiti dalla popolazione. Non si registrano al momento danni a cose o persone.

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