(Adnkronos) – L’Italia resta inserita in un flusso umido atlantico che delinea una settimana simile alla precedente, pur con accumuli complessivamente meno elevati. Le correnti sud-occidentali di Libeccio convoglieranno sistemi nuvolosi frequenti soprattutto lungo il fianco occidentale, dalla Liguria alla Calabria.



Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sottolinea come le nuove piogge insisteranno su bacini e terreni già imbibiti, accompagnate da venti sostenuti e nevicate abbondanti sulle Alpi occidentali.

Martedì 17 novembre il tempo sarà instabile e a tratti perturbato su Liguria di Levante, Alta Toscana e Valle d’Aosta, in estensione a Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Lazio con 15-30 mm/24h e punte di 35-45 mm/24h sui rilievi apuani e liguri, altrove prevarrà nuvolosità variabile.

Sulle Alpi occidentali, tra il Monte Bianco e La Thuile, lo sbarramento orografico apporterà neve abbondante oltre i 1800-2000 metri con 25-40 cm, mentre sugli Appennini pioverà anche sulle vette.

Il Libeccio soffierà con raffiche

di burrasca di 60-75 km/h lungo crinali e coste esposte; i mari saranno molto mossi con onde di 1,5-2,5 metri, fino ad agitati sul Mar Ligure e sul Mare di Sardegna con altezza d’onda di 2,5-3 metri, pari allo stato 5 della Scala Douglas.

Le temperature resteranno sopra le medie, con minime di 6-10°C al Nord e 15-18°C al Sud, e massime di 12-15°C al Nord, 16-20°C al Centro e 20-24°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

Mercoledì 18 novembre condizioni perturbate interesseranno Liguria di Levante, Toscana,

Umbr﻿ia, Lazio e Campania con piogge e rovesci di 25-45 mm/24h e picchi di 50-60 mm/24h sull’Alta Toscana; fenomeni sparsi bagneranno Friuli-Venezia Giulia e fondovalle alpini occidentali con 15-25 mm/24h, mentre su Adriatico e Sicilia prevarranno ampie schiarite.

In quota sulla Valle d’Aosta lo sbarramento meridionale apporterà altri 40-60 cm di neve oltre i 1800-2000 metri, ancora assente sugli Appennini. Il Libeccio rinforzerà con raffiche di burrasca di 65-85 km/h, rendendo agitati Mar Ligure, Mare di Corsica e Mar Tirreno con onde di 2,5-4 metri e mareggiate tra Liguria di Levante e Toscana, a fronte di mari molto mossi altrove con 1,5-2,5 metri. Le temperature oscilleranno tra 6 e 9°C nei valori minimi al Nord e tra 12 e 15°C nelle massime al Nord, 16 e 20°C al Centro e 21 e 24°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

Giovedì 19 novembre transiterà una perturbazione

pi﻿ù intensa tra Liguria di Levante e Friuli-Venezia Giulia e soprattutto su regioni centrali tirreniche, Campania e Calabria tirrenica, dove cadranno piogge persistenti di 30-55 mm/24h con punte di 60-70 mm/24h sui versanti esposti. In Valle d’Aosta altri 30-50 cm di neve oltre i 1800-2000 metri porteranno l’accumulo complessivo fino a 100-150 cm tra il Monte Bianco e La Thuile, mentre in serata cadranno deboli nevicate sugli Appennini centrali oltre i 2000 metri. Raffiche di burrasca di Libeccio fino a 65-80 km/h manterranno agitati Mar Ligure, Mare di Sardegna e Mar Tirreno con onde di 2,5-3,5 metri e mareggiate sui litorali ligure-toscani, mentre gli altri bacini saranno molto mossi con 1,5-2,5 metri. Il richiamo meridionale spingerà le massime della Sicilia fino a 25-26°C con punte di 27°C sui settori orientali e tirrenici, con circa 26°C a Siracusa e 25°C a Catania, contro i 21-23°C della Sardegna, i 16-20°C del Centro e i 12-15°C del Nord dopo minime di 5-9°C in pianura.

Venerdì 20 Novembre si registrerà una parziale attenuazione

delle piogge, con tempo a tratti instabile e rovesci residui di 10-20 mm/24h su Valle d’Aosta, Campania e Calabria tirrenica, nevicate oltre i 1600-1800 metri sulle Alpi occidentali e oltre i 1900-2100 metri sugli Appennini centrali, mentre altrove prevarranno ampie schiarite; i venti occidentali soffieranno fino a 45-60 km/h con mari molto mossi a ponente. Secondo gli scenari probabilistici per il fine settimana, Sabato 21 novembre si delinea un tempo prevalentemente soleggiato salvo isolati piovaschi di 5-10 mm/24h tra Liguria di Levante e Calabria tirrenica, venti occidentali di 35-45 km/h e mari molto mossi con onde di 1,5-2 metri in scaduta. Domenica 22 Novembre il flusso atlantico tornerà probabilmente a determinare un tempo instabile e a tratti perturbato tra Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna con piogge di 15-30 mm/24h e nevicate oltre i 1600-1800 metri sulle Alpi e oltre i 1800-2000 metri sugli Appennini settentrionali, accompagnate da un nuovo rinforzo del Libeccio fino a 45-60 km/h e mari molto mossi con onde di 1,5-2,5 metri. Sotto il profilo termico non si registreranno grosse variazioni rispetto ai giorni precedenti, con minime sui 5-6°C nelle pianure del Nord, massime di 11-14°C al Nord e 15-18°C al Centro e soltanto una modesta diminuzione al Sud verso i 18-22°C.

Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche, nonché di quelle connesse alle raffiche di burrasca e allo stato del mare, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.

IN SINTESI



Martedì 17. Al Nord: tempo instabile e a tratti perturbato su Liguria di Levante, Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia; neve abbondante oltre i 1800-2000 metri sul settore valdostano con 25-40 cm. Al Centro: piogge in estensione su Toscana, Umbria e Lazio; forti venti di Libeccio. Al Sud e sulle Isole: nuvolosità variabile con cieli sereni o poco nuvolosi sulla Sicilia; massime fino a 24°C.

Mercoledì 18. Al Nord: tempo perturbato su Liguria di Levante e Alpi occidentali con altri 40-60 cm di neve in Valle d’Aosta oltre i 1800-2000 metri; piogge sparse sul Friuli-Venezia Giulia. Al Centro: piogge diffuse e rovesci su Toscana, Umbria e Lazio di 25-45 mm/24h con picchi di 50-60 mm/24h; raffiche di Libeccio fino a 65-85 km/h e mareggiate sulle coste toscane. Al Sud e sulle Isole: piogge sparse sulla Campania, ampie schiarite sulla Sicilia; massime di 21-24°C.

Giovedì 19. Al Nord: tempo molto perturbato tra Liguria di Levante e Friuli-Venezia Giulia; cumulate nevose complessive da Martedì a Giovedì fino a 100-150 cm in Valle d’Aosta oltre i 1800-2000 metri. Al Centro: piogge persistenti e rovesci intensi su Toscana, Umbria e Lazio di 30-55 mm/24h con punte di 60-70 mm/24h; venti di burrasca e mari agitati. Al Sud e sulle Isole: precipitazioni diffuse su Campania e Calabria tirrenica; cieli poco nuvolosi sulla Sicilia con massime di 25-26°C e punte di 27°C.

Tendenza: Venerdì 20 Novembre parziale attenuazione con rovesci residui su Valle d’Aosta, Campania e Calabria tirrenica; Sabato 21 Novembre ampie schiarite su gran parte della Penisola; Domenica 22 Novembre nuove piogge di 15-30 mm/24h sul versante occidentale dalla Liguria alla Campania e sulla Sardegna, con nevicate sulle Alpi oltre i 1600-1800 metri.

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