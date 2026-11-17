Alle Nitto ATP Finals l’esordio di Flavio Cobolli è arrivato sul campo centrale dell’Inalpi Arena, dove l’azzurro ha affrontato Daniil Medvedev, ex numero uno del mondo. Il pubblico ha accolto Cobolli con applausi calorosi già durante il riscaldamento, mentre il russo è entrato in campo con le cuffie alle orecchie e un’accoglienza più tiepida.

Il primo set si decide al tie-break

Medvedev ha aperto con un ace e un rovescio lungolinea, costringendo Cobolli a un errore e portandosi avanti di un mini-break. L’azzurro ha recuperato subito, riportando il punteggio in parità sul 2-2 con uno scambio lungo sulla diagonale del rovescio. Sul 2-4 il russo ha allungato di nuovo, ma Cobolli ha accorciato con una prima vincente e ha rimesso in equilibrio il set sul 4-5 con un doppio fallo dell’avversario.

Medvedev ha poi chiuso 6-6 dopo 53 minuti di gioco, e il tie-break è stato deciso 7-4 in suo favore.

Il quarto game più lungo di tutto il match

Sul 4-4 Cobolli ha salvato tre palle break, l’ultima con il punto decisivo del game. Il duello da fondo campo è durato dieci punti, il game più lungo finora, con scambi di diritto sulla riga e un passante lungolinea finale.

Il rumore dei tifosi ha raggiunto livelli da concerto rock. Nel game successivo Medvedev ha interrotto il servizio di Cobolli con una risposta precisa, ma il ceco è rimasto a zero nel turno di battuta dell’azzurro.

Tra gli spettatori erano presenti Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Flavia Pennetta, inquadrati sui maxischermi durante il cambio campo. Anche Matteo Berrettini, amico d’infanzia di Cobolli, è stato accolto da un applauso del pubblico.