Nella puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 14 novembre 2026 su Rai 1, una discussione tra due giurati ha monopolizzato la serata. Lo scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso ha poi spostato la polemica sui social e nei programmi televisivi, mentre la conduttrice Milly Carlucci cerca di riportare la calma.

La lite in studio tra D’Urso e Mariotto

Tutto è partito dal confronto tra Barbara D’Urso e Ornella Muti, concorrente in coppia con Pasquale La Rocca. Dopo alcune settimane di battute e tensioni tra le due, l’attrice ha risposto alle osservazioni della giurata. Guillermo Mariotto è intervenuto in difesa di Muti, spruzzando del profumo verso D’Urso e pronunciando la frase «Sento puzza».

La conduttrice ha vissuto il gesto come un’umiliazione personale e ha chiesto l’intervento di Milly Carlucci, arrivando a lanciare un ultimatum: «Milly, o io o lui». Durante la pausa pubblicitaria si è tentato di calmare gli animi e, al rientro, Alberto Matano ha proposto uno scambio di posti per tenere separati i due giudici.

Il video notturno di Barbara D’Urso

Poche ore dopo, alle 4.30 del mattino, Barbara D’Urso ha pubblicato un video su YouTube parlando di aggressione premeditata. Secondo la giurata, il clima provocatorio durava da settimane e la squadra del programma non l’ha difesa. «Questa volta non perdono», ha affermato, lasciando intendere che la sua permanenza nel programma è incerta. Mariotto, dal canto suo, ha chiesto scusa in forma ufficiale ma non ha ritirato le sue ragioni: ha sostenuto che dagli ingressi degli studi Rai arrivassero cattivi odori dalle campagne circostanti, e ha accusato D’Urso di voler solo attirare l’attenzione.

Le reazioni nel programma

Nella polemica è intervenuta anche la presidente di giuria Carolyn Smith, con una battuta rivolta al collega. Intanto Milly Carlucci ha preso la parola sui social per invitare a risolvere i contrasti all’interno della famiglia del programma, come accade tra fratelli o parenti. La conduttrice ha ribadito stima per giuria e concorrenti, ricordando la presenza di Mariotto fin dalla prima edizione e rivelando che la produzione aveva lavorato per tre anni per portare Barbara D’Urso nel cast. Per l’ottava puntata, il ruolo di «ballerino per una notte» andrà a Paolo Belli.