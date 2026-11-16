La Procura di Caltanissetta ha iscritto nel registro degli indagati Gianni De Gennaro, ex capo della polizia, con l’accusa di depistaggio legato alla strage di via D’Amelio. L’attentato, ordinato da Cosa Nostra, uccise il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta nel luglio 1992. Gli inquirenti indagano anche sulla scomparsa dell’agenda rossa del magistrato, sparita subito dopo l’esplosione.

Le perquisizioni dei Ros e le persone coinvolte

Giovedì scorso i carabinieri del Ros hanno eseguito sei perquisizioni in provincia di Roma, coinvolgendo anche cinque persone. Tra le abitazioni controllate figurano quelle dello stesso De Gennaro, di alcuni suoi collaboratori e del pentito Totuccio Contorno. Ai indagati è stato notificato un avviso di garanzia e, nei prossimi giorni, De Gennaro sarà interrogato dai pubblici ministeri guidati da Salvatore De Luca.

L’ipotesi degli inquirenti sul pentito Contorno

Secondo l’ipotesi dei magistrati, De Gennaro avrebbe agito tramite Massimo Carnicelli, addetto alla sua tutela, e Francesco Pacetto, ex ispettore di polizia e stretto collaboratore, per impedire a Salvatore Contorno di rendere dichiarazioni ai magistrati. Attraverso Donatella Peruzzi, funzionaria del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, avrebbe inoltre occultato documenti legati all’arresto di Contorno avvenuto in Sicilia nel 1989, quando De Gennaro dirigeva il Nucleo centrale anticrimine, il reparto che gestiva il collaboratore di giustizia.

Le indagini sui mandanti occulti

L’inchiesta non si limita al depistaggio. I magistrati stanno cercando anche di chiarire chi abbia avuto un ruolo nei mandanti occulti della strage, un filone che resta aperto mentre proseguono gli accertamenti.