La Polizia di Stato ha reso nota un’operazione che riguarda più di 50 perquisizioni disposte in 13 città. Gli accertamenti nascono dalle violenze verificatesi durante le manifestazioni degli ultimi tempi e vedono impegnata la Digos.

Giovani sospettati di aver organizzato e incitato gli episodi

Le perquisizioni riguardano ragazzi ritenuti coinvolti nell’organizzazione e nell’incitamento degli episodi violenti.

Secondo quanto emerso dalle indagini, alcuni dei soggetti sotto accertamento sono minorenni. Gli investigatori stanno verificando il ruolo che ciascuno ha avuto nei fatti, sulla base degli elementi raccolti nel corso delle attività.