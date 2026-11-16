Home > Video > Tumore al polmone, a Roma la campagna End of Silence di Astrazeneca per super...

Tumore al polmone, a Roma la campagna End of Silence di Astrazeneca per superare stigmi e silenzi

Tumore al polmone, a Roma la campagna End of Silence di Astrazeneca per superare stigmi e silenzi

La campagna End of Silence di AstraZeneca Italia arriva alla Stazione Termini di Roma dal 9 al 22 novembre con un’installazione dedicata al tumore al polmone. L’iniziativa punta a superare stigma e paure legati alla diagnosi oncologica, promuovendo una nuova narrazione della malattia. Attraverso...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

La campagna End of Silence di AstraZeneca Italia arriva alla Stazione Termini di Roma dal 9 al 22 novembre con un’installazione dedicata al tumore al polmone. L’iniziativa punta a superare stigma e paure legati alla diagnosi oncologica, promuovendo una nuova narrazione della malattia. Attraverso frammenti del brano di Silvia Salemi, infatti, il progetto richiama i progressi della ricerca scientifica, delle prevenzione e della diagnosi precoce.

Di fondamentale importanza anche il ruolo della comunicazione e della sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza sulle nuove prospettive di cura.

https://www.youtube.com/watch?v=5UBMUh-J6ps

Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale.
Apri nell'app