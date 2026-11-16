Commercio, cresce età media titolari negozi e ristoranti

Meno imprese, meno giovani. Il tessuto imprenditoriale del commercio e della ristorazione continua a invecchiare e la nascita di nuove imprese in 15 anni si è dimezzata: tra il 2019 e il 2025 l’età media di titolari e soci è passata da 49,2 a 52,4 anni, con un aumento di oltre tre anni rispetto...

Meno imprese, meno giovani. Il tessuto imprenditoriale del commercio e della ristorazione continua a invecchiare e la nascita di nuove imprese in 15 anni si è dimezzata: tra il 2019 e il 2025 l’età media di titolari e soci è passata da 49,2 a 52,4 anni, con un aumento di oltre tre anni rispetto al periodo pre-pandemico, e in molte regioni e comparti supera ormai i 54 anni.

È quanto emerge dalle elaborazioni Confesercenti sui dati relativi alle imprese del commercio al dettaglio e della ristorazione, aggiornati al 31 dicembre 2025.

https://www.youtube.com/watch?v=CksJFa63s-o