Dopo una caduta violentissima durante una gara e due giorni di coma farmacologico, Elena Miglioranza è tornata finalmente in sella. La giovane atleta della società La Sorgente di Pradipozzo ha ripreso a gareggiare nei giorni scorsi a Bolzano, a quattro mesi dall’incidente che aveva fatto temere il peggio. Una storia di coraggio e determinazione che ha emozionato la sua famiglia, la comunità e anche le istituzioni.

Tutto era accaduto durante una gara regionale riservata alla categoria Allieve, in una domenica di luglio. La bicicletta di Elena aveva perso aderenza, facendola finire violentemente contro un tronco. L’impatto era stato molto grave: sul posto erano intervenuti i soccorritori, era arrivato l’elisoccorso e la ragazza era stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Treviso, dove era stata ricoverata in terapia intensiva.

L’incidente in gara e i giorni di paura in ospedale

Dopo la caduta, le condizioni della giovane ciclista avevano destato grande preoccupazione. Elena era stata sottoposta a coma farmacologico per due giorni, mentre familiari e conoscenti attendevano con apprensione aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Sono stati mesi difficili, segnati dalle cure e dagli accertamenti clinici.

Fortunatamente, tutti i controlli hanno dato esito negativo e la ragazza è riuscita a superare anche la paura che un incidente così grave può lasciare.

A quattro mesi da quel drammatico pomeriggio estivo, l a giovane atleta ha così potuto tornare a fare ciò che ama: correre in bicicletta e misurarsi nuovamente con le avversarie.

Il ritorno alle gare e il messaggio del presidente del Veneto

La ripartenza di Elena è arrivata nei giorni scorsi a Bolzano, dove la ciclista è tornata a indossare il numero di gara. Una notizia accolta con grande emozione anche dal presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che il 12 novembre ha voluto dedicarle un messaggio.

“Una bella notizia che ci riempie il cuore: Elena Miglioranza è tornata in sella“, ha scritto il governatore, ricordando la caduta di luglio, il coma e i mesi di cure. “Oggi Elena è di nuovo in bici, con il sorriso e la voglia di ripartire. E un coraggio da leonessa“.

Stefani ha poi ringraziato tutte le persone che sono state vicine alla ragazza durante il percorso di recupero, dai soccorritori ai medici che l’hanno assistita. Il suo messaggio si è concluso con un incoraggiamento alla giovane atleta: “Forza Elena, ti aspettiamo al traguardo!“.