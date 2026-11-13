È iniziato oggi, venerdì 13 novembre, davanti alla Corte d’Assise di Novara, il processo a carico di Carmen Marotta e Vito Dolce, accusati di aver maltrattato il figlio Jason, un bambino di appena sette mesi, fino a provocare la sua morte. La prima udienza, presieduta dal giudice Gianfranco Pezzone, è stata dedicata alla presentazione delle richieste istruttorie e alla definizione del calendario del dibattimento.

Al centro del procedimento c’è la morte del piccolo Jason, avvenuta il 14 novembre 2024 all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. Secondo la ricostruzione della Procura, il bambino avrebbe riportato diverse lesioni compatibili con ripetuti episodi di violenza. Le responsabilità dei genitori dovranno ora essere accertate nel corso del processo.

Le lesioni sul corpo del piccolo Jason e l’ipotesi della Procura

Gli accertamenti clinici e medico-legali avrebbero evidenziato diversi traumi contusivi alla testa e una compressione toracico-vertebrale. Per gli inquirenti, si tratterebbe di lesioni compatibili con condotte violente ripetute ai danni del piccolo Jason.

Secondo l’accusa, anche il rigurgito che avrebbe provocato il decesso sarebbe direttamente collegato alle percosse e ai traumi subiti dal bambino.

Un quadro accusatorio particolarmente grave, sul quale la Corte sarà chiamata a fare chiarezza attraverso l’esame delle prove e delle testimonianze, per comprendere le responsabilità dei genitori del piccolo.

I precedenti ricoveri del bambino e i sospetti sui maltrattamenti

Nell’inchiesta sono emersi anche alcuni episodi precedenti alla morte del piccolo. Già nell’aprile del 2024, quando Jason aveva appena un mese di vita, era stato ricoverato a lungo in ospedale per la presenza di numerose ecchimosi e per una frattura scomposta della clavicola sinistra.

Quei segni avevano sollevato sospetti sulle condizioni del bambino e portato la giustizia minorile a interessarsi alla situazione della famiglia. Gli elementi raccolti durante le indagini sono ora al centro del procedimento a carico di Marotta e Dolce, chiamati a rispondere delle accuse davanti alla Corte d’Assise.