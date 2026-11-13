La Russa agli studenti: "È stato il popolo a volere il fascismo". E sulla Co...

La Russa agli studenti: "È stato il popolo a volere il fascismo". E sulla Co...

“La volontà del popolo può essere imperfetta, d’altronde è il popolo che ha voluto il fascismo, non è la rivoluzione fascista“. Con queste parole il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è intervenuto durante un incontro con gli studenti delle scuole superiori nell’aula consiliare di Palazzo Marino, a Milano. L’occasione era la diciassettesima edizione dell’iniziativa Giovani di sana e robusta Costituzione, nel corso della quale si è parlato anche del rapporto tra volontà popolare, democrazia e principi costituzionali.

Le dichiarazioni sono arrivate in risposta a un’osservazione della professoressa Maria Daniela Poli, docente di Diritto pubblico comparato all’Università Cattolica, che aveva ricordato la marcia su Roma. La Russa ha quindi ribadito che, pur potendo sbagliare, la volontà popolare deve essere rispettata.

La Russa sulla marcia su Roma: “Ha sbagliato il popolo”

Nel suo intervento, il presidente del Senato ha riconosciuto che la marcia su Roma è avvenuta, aggiungendo però che, successivamente, sarebbe stata “santificata dal popolo”. “Ha sbagliato il popolo, ma non c’è un rimedio oltre a quello di dare fiducia alla volontà popolare, che è il valore più alto della democrazia“, ha dichiarato La Russa.

Secondo il presidente di Palazzo Madama, nessuno dovrebbe attribuirsi il diritto di giudicare le scelte dei cittadini: “Chi si vuole ergere a giudizio della volontà popolare è il più antidemocratico che esista“.

La Russa ha poi spiegato il proprio ragionamento con un esempio: non si può considerare giusta una decisione soltanto quando coincide con le proprie idee e sbagliata quando non piace. “Bisogna accettare la volontà popolare, poi sarà la storia a dire se è giusto o sbagliato“, ha aggiunto, richiamando anche l’episodio biblico della scelta tra Gesù e Barabba.

Un riferimento già utilizzato in precedenza, durante una critica a un libro di Gustavo Zagrebelsky. In quell’occasione La Russa aveva sostenuto che mettere in discussione la capacità del popolo di scegliere fosse un errore, affermando che, se la folla non avesse indicato Barabba, Gesù non sarebbe stato crocifisso e non ci sarebbe stato il Cristianesimo. “Anche quella volta ha avuto ragione la volontà divina che ha ispirato il popolo“, aveva osservato.

La Costituzione e i primi 12 articoli: “Darei la vita per i nostri diritti”

Nel corso dell’incontro, La Russa ha affrontato anche il tema delle modifiche alla Costituzione italiana, soffermandosi in particolare sui primi dodici articoli. Il presidente del Senato ha criticato quella che considera una certa resistenza degli italiani ai cambiamenti: “Gli italiani parlano male di tutto, ma poi quando c’è da cambiare una cosa, non vogliono“.

Ha quindi precisato che i principi fondamentali della Carta non sono intoccabili, anche se, a suo giudizio, nessuno vorrebbe modificarli nei loro contenuti essenziali. “Non è vero che i primi 12 articoli non possono essere modificati, ma nessuno vuole modificarli moralmente. Io darei la vita per i primi 12 articoli, per i nostri diritti“, ha dichiarato.

Un altro passaggio del suo intervento ha riguardato la cosiddetta “parte compromissoria” della Costituzione, che secondo La Russa risentirebbe ancora dell’accordo raggiunto tra due mondi ideologicamente contrapposti: quello legato alla Russia comunista e quello che guardava all’Occidente.

Una contrapposizione che, con la successiva caduta del muro di Berlino, sarebbe diventata sempre più profonda. Secondo il presidente del Senato, proprio queste divergenze avrebbero appesantito alcuni aspetti della Carta, anche se nel tempo alcune disposizioni sono state modificate. Un processo che, a suo avviso, è stato rallentato dall’eccessiva rigidità delle procedure referendarie.