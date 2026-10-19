Nel weekend di fine ottobre la piazza del Duomo è diventata il fulcro di una spettacolare onda di violenza compiuta quasi esclusivamente da individui sotto i quattordici anni. Ragazzini incappucciati, mascherati e vestiti di nero hanno attraversato la zona pedonale, sfondando vetrine, rovesciando cestini e irrompendo in negozi tra Via Torino e Piazza Cordusio. La polizia, con le volanti e il reparto mobile, ha reagito con scudi, idranti e lacrimogeni, ma la furia è proseguita lungo Via Dante, fino a toccare il Castello Sforzesco e il centro commerciale Decathlon di Via Napoli.

Si stima che più di 200 persone siano state fermate, l’80 per cento delle quali minorenni.

Il quadro dei fatti: violenza, saccheggi e minori non politicizzati

Le autorità hanno descritto gli eventi come una manifestazione di violenza diffusa priva di un chiaro sostegno politico o di una causa dichiarata. I giovani, spesso sotto i 14 anni, hanno impiegato bottigliette, fuochi d’artificio e sassi contro agenti di polizia, mentre contemporaneamente saccheggiavano esercizi commerciali, compresi grandi catari di elettronica e supermercati.

Le scene di devastazione sono state riprese da numerosi telefoni cellulari, amplificando l’impressione di una rivolta spontanea contro il caro vita, ma senza un coordinamento organico. Non vi erano cortei programmati, né manifestazioni sottoscritte da movimenti di sinistra o di destra; il caos è scaturito da piccoli gruppi che agivano in simultanea in diverse zone della città.

Le reazioni istituzionali: da Mattarella al Consiglio dei ministri

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha condannato categoricamente tutta la violenza, insistendo sulla necessità di un’analisi approfondita e di una risposta ferma da parte dello Stato. Il discorso pronunciato all’Assemblea nazionale delle Province ha richiamato l’attenzione sui rischi costituzionali di interventi rapidi, segnalando che eventuali misure dovranno essere esaminate anche dal Consiglio di Stato. Nel frattempo, la premier Giorgia Meloni ha convocato un vertice d’urgenza a Palazzo Chigi, a cui hanno partecipato i capi delle forze di polizia, i sottosegretari del governo e il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa l’esigenza di varare un decreto legge entro le prossime 24 ore. Il provvedimento dovrebbe integrare le misure già contenute nel disegno di legge sulla sicurezza presentato a luglio, includendo l’estensione del fermo preventivo ai minorenni fino a 24 ore, l’arresto in flagranza differita per i danni di gruppo e il divieto di aggregazione per individui ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico. Il ministro della Difesa ha inoltre proposto di concedere ai militari la possibilità di operare come forze di polizia giudiziaria per un periodo limitato di tre mesi, al fine di sostenere Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza.

Il decreto in fase di definizione: misure concrete e criticità

Tra le proposte più discusse spicca l’ampliamento del fermo preventivo ai minorenni, con una durata superiore alle 12 ore, e l’introduzione di un nuovo reato di danneggiamento aggravato. Inoltre, si prevede il potenziamento dell’operazione “Strade sicure”, con l’invio di ulteriori 500 soldati a Milano per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree più a rischio. Queste unità dovrebbero collaborare con le forze di polizia nel monitorare i punti critici, prevenire nuove aggressioni e intervenire rapidamente in caso di escalation.

Il disegno di legge prevede anche l’obbligo di arresto entro 48 ore per chi sia stato identificato come responsabile di “devastazione” durante le manifestazioni, prevedendo la possibilità di un arresto differito. Tuttavia, la definizione di “devastazione” resta ancora da precisare, sollevando dubbi sulla proporzionalità delle sanzioni. Le forze di polizia hanno inoltre suggerito l’adozione di avvisi orali da parte del questore per segnalare comportamenti a rischio, una misura tesa a limitare la formazione di gruppi violenti prima che sfocino in azioni concrete.

Le controversie politiche attorno al provvedimento

Il dibattito interno al governo ha evidenziato divergenze su alcune clausole. Il vicepremier Matteo Salvini, in sintonia con la Lega, ha spinto per la trasformazione di alcune disposizioni del disegno di legge “anti-maranza” in decreto urgente, invocando una “vittoria della Lega” nella lotta contro la violenza. Al contempo, il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha proposto un incontro a Milano del Consiglio dei ministri per dimostrare solidarietà con la città e accelerare l’iter legislativo delle norme che colpiscono i minorenni tra i 14 e i 17 anni. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è finito al centro di una polemica con il sindaco di Milano, Beppe Sala, a causa di una percepita carenza di agenti di sicurezza durante gli scontri.

Nonostante le tensioni, la maggior parte dei partiti di destra ha convergente nella condanna della violenza e nell’appello a una risposta più decisa. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha definito “senza parole” le critiche del sindaco, mentre i rappresentanti della sinistra, tra cui Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, hanno ribadito che nessun partito è responsabile dei saccheggi, sottolineando la legittimità del diritto di protesta pacifica.

Il prossimo decreto legge, se approvato, potrebbe ridefinire il ruolo delle forze armate nella gestione dell’ordine pubblico e modificare il regime del fermo preventivo per i minorenni, aprendo un dibattito più ampio sulla sicurezza urbana e sui limiti delle libertà civili.