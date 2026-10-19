Il governo convoca un Consiglio dei ministri e studia un decreto legge per rispondere ai disordini che hanno colpito Milano tra sabato e domenica, con 271 fermi e oltre 2.000 persone coinvolte nelle manifestazioni in centro.

Nelle ore successive agli scontri che hanno segnato il centro di Milano tra sabato e domenica il governo ha accelerato il confronto sulle misure da adottare per prevenire e contrastare i disordini di piazza. È stata confermata la convocazione di un Consiglio dei ministri per domani alle 17.30 mentre a Palazzo Chigi si è svolto un vertice di oltre un’ora e mezza dedicato all’ordine pubblico.

Il quadro delineato durante gli incontri ufficiali punta a combinare interventi normativi e potenziamento operativo delle forze dell’ordine: si sta valutando la possibilità di un decreto legge urgente che raccolga alcune misure contenute in provvedimenti già all’esame e altre proposte emerse dal confronto tecnico tra ministeri e apparati di sicurezza.

Vertice a Palazzo Chigi e partecipazione dei ministri

Al summit convocato a Palazzo Chigi hanno partecipato, tra gli altri, i vicepremier e i ministri competenti per l’ordine pubblico e la difesa, insieme ai vertici di PoliziaCarabinieriGuardia di finanza e dell’Intelligence. L’incontro ha avuto come esito una dichiarazione chiara: «Lo Stato darà una risposta ferma».

Focalizzazione sui fenomeni nuovi e sull’età dei fermati

Nel corso delle riunioni è stato sottolineato come i disordini appaiano parte di un fenomeno articolato, con elementi di novità rispetto ad episodi passati e diverse motivazioni da decifrare. È emersa particolare preoccupazione per l’età di molti coinvolti: nel conteggio dei fermi a Milano figurano 271 persone portate in questura nel fine settimana, in gran parte minorenni, con il più giovane che ha 11 anni e altri fermati di 12 e 13 anni.

Ipotesi di interventi normativi e richieste delle forze politiche

Tra le misure al vaglio dell’esecutivo ci sono strumenti già presenti in disegni di legge in corso di esame e ulteriori norme mirate: si discute dell’estensione di misure cautelari ai minori coinvolti in condotte violente, nonché di strumenti per contrastare i blocchi stradali e il danneggiamento dei beni. Il governo valuta inoltre proposte operative avanzate dalle forze di polizia per rendere più efficaci le attività di prevenzione e repressione.

Nel dibattito politico sono state rilanciate istanze tendenti a rafforzare la reazione dello Stato: tra le richieste ricorrenti vi sono il potenziamento dei presidi in strada e misure che agevolino l’azione degli agenti in situazione di devastazione o saccheggio. Sul tavolo resta anche il tema della responsabilità degli organizzatori di manifestazioni e degli strumenti da mettere a disposizione delle forze dell’ordine.

Dati e impatti degli scontri nel centro di Milano

La sequenza di eventi ha preso avvio al termine di un corteo contro il caro vita e si è riaccesa il giorno successivo, quando circa 2.000 persone si sono radunate in zona Piazza Duomo e via Torino con episodi di saccheggio e danneggiamenti a negozi e strutture urbane. Le forze di polizia sono intervenute con reparti antisommossa, idranti e mezzi blindati per ripristinare l’ordine.

Nel corso degli interventi le autorità hanno registrato decine di vetrine infrante, danneggiamenti all’arredo urbano e una serie di feriti tra gli operatori: in totale risultano 14 agenti contusi. Dalle stime dei danni agli esercizi commerciali emergono impatti economici significativi nel capoluogo e in altre città colpite.

Organizzazione delle manifestazioni e controlli futuri

Le autorità monitorano anche le nuove forme di mobilitazione che si stanno diffondendo, con appuntamenti settimanali annunciati in varie città. In risposta, il governo ha dato mandato a tavoli tecnici per elaborare proposte normative urgenti e per valutare il possibile ricorso a un decreto che possa essere esaminato in Consiglio dei ministri in tempi rapidi, con una possibile convocazione già per martedì.

L’obiettivo dichiarato è conciliare il diritto alla manifestazione con la necessità di prevenire che proteste legittime vengano sfruttate da gruppi per generare violenza e danni. Le misure allo studio mirano a rafforzare la prevenzione, ad aumentare l’efficacia degli interventi sul campo e a fornire strumenti legislativi rapidi per far fronte a episodi di grande gravità.

Resta alta l’attenzione sulle dinamiche che hanno portato alle tensioni in centro e sulle possibili ricadute nelle prossime settimane, mentre il governo prosegue il confronto tra apparati tecnici e istituzionali per mettere a punto risposte mirate.