Chat private su WhatsApp mostrano messaggi e sondaggi che sembrano organizzare saccheggi a Milano, con indicazioni su obiettivi, abbigliamento e modalità operative.

Nel centro di Milano sono emerse conversazioni private su WhatsApp che, se confermate, delineano un piano di azioni violente e saccheggi. In diverse chat riservate utenti discutono obiettivi commerciali orari e punti di ritrovo, e condividono suggerimenti su come passare inosservati, consigliando di presentarsi vestiti di nero e di tenere il passamontagna in tasca fino al momento giusto.

La circolazione di screenshot delle conversazioni ha acceso un allarme pubblico e istituzionale perché mette in luce sia l’aspetto organizzativo sia la volontà di trasformare una mobilitazione in episodi di predazione.

Piano operativo nelle chat: sondaggi, target e abbigliamento

In almeno un gruppo è stato creato un sondaggio per scegliere la prima tappa dei saccheggi: tra le opzioni figuravano catene di elettronica, negozi di abbigliamento e profumerie, oltre a boutique di fascia alta.

Le preferenze espresse dagli utenti indicavano catene come Foot LockerSephora e Unieuro tra i possibili obiettivi. Oltre alla lista dei negozi, nelle chat compaiono raccomandazioni pratiche su come muoversi: non indossare immediatamente il passamontagna per non attirare attenzione, riunirsi in piccoli gruppi e poi procedere insieme. Questi messaggi mettono in evidenza sia una logica di coordinamento sia la consapevolezza del rischio di riconoscimento da parte delle forze dell’ordine.

Avvertenze sugli agenti in borghese e meccaniche di gruppo

Le conversazioni contengono anche avvisi sulla presenza di forze dell’ordine in abiti civili, con messaggi del tipo “gli sbirri si travestono da maranza” e altre istruzioni per evitare i controlli. Un utente consigliava di indossare abiti scuri e mantenere il passamontagna in tasca fino al momento dell’azione: strategie che denotano una preoccupazione per la controllabilità del rischio durante gli interventi. Alcuni scambi vanno oltre i suggerimenti logistici, arrivando a ipotizzare conseguenze legali pesanti: “ci denunceranno per terrorismo”, si legge in un messaggio che mostra la consapevolezza degli autori circa la gravità delle condotte annunciate.

Reazioni istituzionali e interventi annunciati

Le immagini e i testi circolati online hanno suscitato il richiamo di esponenti politici e amministrativi che hanno espresso preoccupazione per la sicurezza pubblica. Il segretario cittadino di Fratelli d’Italia ha segnalato la diffusione degli screenshot e la possibile organizzazione di azioni violente in una data precisa, richiamando l’attenzione delle autorità locali. A livello nazionale, la premier ha convocato una riunione a Palazzo Chigi per valutare strumenti e risposte contro chi sfrutta cortei legittimi per seminare caos, sottolineando la necessità di tutelare chi vive onestamente e chi garantisce la sicurezza collettiva. Nel contesto degli scontri in città sono stati registrati episodi di violenza reale: vetrine infrante, saccheggi e danni a esercizi commerciali e arredo urbano.

Impatto operativo: arresti, minori e presidi di polizia

A seguito degli scontri nel centro sono stati portati in questura numerosi giovani, con una quota significativa di minori tra i fermati. Le forze dell’ordine hanno intensificato la presenza in punti strategici come piazza Duomo, piazza Castello e il Teatro alla Scala, con blindature temporanee e controlli rafforzati per proteggere eventi pubblici e attività commerciali. Le immagini delle strade danneggiate — cestini rovesciati, vetrine sfondate e beni trafugati — testimoniano la rapidità con cui la tensione può degenerare in atti di saccheggio e vandalismo.

Le autorità regionali hanno chiesto di dotare le forze dell’ordine di strumenti adeguati per intervenire con fermezza nel rispetto della legge, definendo gli autori come delinquenti da trattare secondo il quadro normativo vigente. Parallelamente, messaggi di richiamo al senso del dovere e alla protezione dei cittadini onesti hanno accompagnato le decisioni di intensificare i dispositivi di sicurezza.

La diffusione online di chat che organizzano saccheggi solleva questioni sulla facilità con cui piattaforme di messaggistica possono essere impiegate per coordinare azioni illegali e sulla capacità delle istituzioni di prevenire e contrastare tali fenomeni. Restano da verificare autenticità e portata di tutti gli screenshot circolati; tuttavia, i fatti accaduti in strada e le misure annunciate mostrano un quadro di allarme concreto che le autorità stanno affrontando con controlli mirati e azioni coordinate.