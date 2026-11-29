Nidal Malik Hasan, l’ex maggiore dell’esercito che il 5 novembre 2009 uccise 13 persone a Fort Hood, in Texas, dovrebbe essere giustiziato il 3 dicembre alle 13 locali, le 20 in Italia. Il metodo previsto è il plotone d’esecuzione. L’esecuzione non sarà trasmessa in diretta, come aveva proposto il segretario alla Difesa Pete Hegseth.

La richiesta di bloccare l’esecuzione

Hegseth aveva proposto la diretta e, in un primo momento, aveva ottenuto il via libera del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’indignazione bipartisan ha poi spinto a fare marcia indietro. La fucilazione è confermata, ma non è ancora certo che il 3 dicembre tutto si concluda come previsto.

I legali di Hasan hanno chiesto a un giudice federale di bloccare l’esecuzione. Secondo la difesa, all’imputato non è stato dato modo di difendersi pienamente. Gli avvocati ritengono inoltre che le dichiarazioni pubbliche di condanna fatte da Trump e Hegseth abbiano influenzato la decisione finale.

I segnali ignorati prima della strage

Hasan era psichiatra militare.

Anni prima della strage aveva mostrato una crescente radicalizzazione islamista e aveva avuto contatti con Anwar al-Awlaki, un predicatore radicale di origine yemenita-americana coinvolto nella rete jihadista e in seguito considerato un riferimento di Al Qaeda. Le autorità militari avevano raccolto per anni segnali preoccupanti su di lui, senza che nessuno intervenisse.

L’attacco e la condanna

Il 5 novembre 2009 Hasan entrò in un centro dove centinaia di militari si sottoponevano a controlli medici prima di essere inviati nelle zone di guerra. Molti erano disarmati e alcuni stavano per partire per l’Afghanistan. Hasan estrasse una pistola semiautomatica con puntatore laser e cominciò a sparare. Prima di aprire il fuoco avrebbe urlato “Allahu Akbar”, “Dio è grande”.

Il bilancio fu di 13 morti, tra cui una dipendente civile, e 31 feriti. Hasan fu colpito dagli agenti della polizia militare e da allora è paralizzato dal torace in giù. Non ha mai negato di essere l’autore della strage e ha sostenuto di aver sparato per impedire ai soldati di partire per l’Afghanistan.

La corte marziale lo ritenne colpevole all’unanimità di tredici omicidi e trentadue tentati omicidi premeditati. La condanna a morte fu emessa il 28 agosto 2013.

Gli ultimi passaggi della procedura

Nel corso degli anni Hasan ha fatto ricorso a diversi tribunali per evitare l’esecuzione. Nel marzo dell’anno scorso anche la Corte Suprema ha respinto una richiesta di riesame del caso. All’inizio di ottobre di quest’anno Trump ha approvato formalmente la condanna, e il 6 ottobre è stata fissata la data dell’esecuzione al 3 dicembre.

Hegseth riteneva giusto trasmettere la fucilazione in diretta, sostenendo che il pubblico dovesse vedere le conseguenze di un atto simile. Alcuni analisti hanno avvertito che fare di un terrorista un simbolo avrebbe prodotto l’effetto opposto, spingendo altri a emularlo per diventare “martiri” agli occhi di milioni di americani.

L’esercito degli Stati Uniti non esegue una condanna a morte pronunciata da una corte marziale dal 1961, anno in cui fu impiccato John Bennett per uno stupro e un tentato omicidio commessi in Austria nel dicembre 1954. L’ultima fucilazione risale al 1945, quando il soldato Eddie Donald Slovik fu fucilato per diserzione durante la Seconda guerra mondiale.

La richiesta di sospensione dovrà ora essere valutata dal tribunale federale del Kansas, dove Hasan è detenuto. Se la richiesta fosse respinta, secondo quanto riportato, non resterebbero ricorsi noti prima della fucilazione prevista per il 3 dicembre.